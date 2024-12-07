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В Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог
В Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог
Находящиеся у власти румынские политики сделают все, чтобы оппозиционный кандидат не прошел, найдут любые причины, чтобы не признать результаты выборов, пойдут... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T18:45
2024-12-07T18:45
2024-12-07T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Находящиеся у власти румынские политики сделают все, чтобы оппозиционный кандидат не прошел, найдут любые причины, чтобы не признать результаты выборов, пойдут ва-банк. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента. В субботу, 7 декабря, в стране начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей.По его мнению, находящиеся у власти политики, если даже у кандидата еще раз получится набрать нужное количество голосов, найдут причины, по которым результаты выборов вновь не будут признаны."Видно, что власть предержащие пошли ва-банк. Однако это не значит, что сложившаяся ситуация надолго. Рано или поздно мы увидим, как в странах Восточной Европы, в первую очередь, будет происходить смена политических элит. Сейчас мы это видим на примере Венгрии, Словакии. А на очереди выборы в Болгарии, где явно тоже все не так однозначно. Молдавия, Чехия в зоне риска. А почему это происходит? Потому что для Восточной Европы наступил час икс", - считает политолог.Объясняя свою точку зрения, Шатров напомнил, что восточные европейцы после распада Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, "ринулись в Европу", в Евросоюз, посчитав, что это даст им серьезные экономические преференции. Теперь за те "моменты счастья", которые иногда случались, приходится расплачиваться: отдать суверенитет Брюсселю, выполнять установки Брюсселя, участвовать в войне против России, снабжая украинский режим деньгами. Зачастую это происходит в ущерб собственной экономике, которая остается на втором плане.По его словам, в восточноевропейских странах сейчас усиливаются протесты именно в связи с тем, что ожидания не оправдались.Выборы президента Румынии стартовали 23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в миреЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахВ Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
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новости, румыния, мнения, игорь шатров, политика, выборы, коллективный запад, кэлин джеорджеску
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Находящиеся у власти румынские политики сделают все, чтобы оппозиционный кандидат не прошел, найдут любые причины, чтобы не признать результаты выборов, пойдут ва-банк. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать
весь избирательный процесс по выборам президента. В субботу, 7 декабря, в стране начались обыски
по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей.
"Правящим элитам совершенно неугодны кандидаты, которые мыслят по-другому, и они готовы пойти на что угодно, вплоть до применения самых радикальных мер, но добиваться того, чтобы победил нужный им кандидат. В этой ситуации можно предположить, что Румынию ждут трудные времена", - сказал Шатров.
По его мнению, находящиеся у власти политики, если даже у кандидата еще раз получится набрать нужное количество голосов, найдут причины, по которым результаты выборов вновь не будут признаны.
"Видно, что власть предержащие пошли ва-банк. Однако это не значит, что сложившаяся ситуация надолго. Рано или поздно мы увидим, как в странах Восточной Европы, в первую очередь, будет происходить смена политических элит. Сейчас мы это видим на примере Венгрии, Словакии. А на очереди выборы в Болгарии, где явно тоже все не так однозначно. Молдавия, Чехия в зоне риска. А почему это происходит? Потому что для Восточной Европы наступил час икс", - считает политолог.
Объясняя свою точку зрения, Шатров напомнил, что восточные европейцы после распада Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, "ринулись в Европу", в Евросоюз, посчитав, что это даст им серьезные экономические преференции. Теперь за те "моменты счастья", которые иногда случались, приходится расплачиваться: отдать суверенитет Брюсселю, выполнять установки Брюсселя, участвовать в войне против России, снабжая украинский режим деньгами. Зачастую это происходит в ущерб собственной экономике, которая остается на втором плане.
По его словам, в восточноевропейских странах сейчас усиливаются протесты именно в связи с тем, что ожидания не оправдались.
"И то, что мы сейчас наблюдаем в Румынии, будем наблюдать и в других странах. К чему это приведет? Трудно спрогнозировать. Те, кто под козырек отдает Вашингтону и Брюсселю, и на этом имеет свои дивиденды, все сделают, чтобы смены политического курса не произошло. Но, тем не менее, Восточную Европу ближайший год ждет серьезный период турбулентности", - заключил собеседник.
Выборы президента Румынии стартовали
23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал
независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
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