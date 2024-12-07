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В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки
В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T12:23
2024-12-07T12:32
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, на этом направлении российские бойцы разбили две механизированные, мотопехотную бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка. Было отражено 10 контратак штурмовиков противника.Враг потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.Накануне сообщалось, что в ДНР были освобождены два населенных пункта – Пустынка и Сухие Ялы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыКиевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, группировка войск "центр"
В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки

Населенный пункт Берестки в Донбассе перешел под контроль армии России

12:23 07.12.2024 (обновлено: 12:32 07.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Штурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, на этом направлении российские бойцы разбили две механизированные, мотопехотную бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка. Было отражено 10 контратак штурмовиков противника.
Враг потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Накануне сообщалось, что в ДНР были освобождены два населенных пункта – Пустынка и Сухие Ялы.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФГруппировка войск "Центр"
 
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