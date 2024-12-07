https://crimea.ria.ru/20241207/v-donbasse-osvobozhden-naselennyy-punkt-berestki-1142457063.html

В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки

В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T12:23

2024-12-07T12:23

2024-12-07T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, на этом направлении российские бойцы разбили две механизированные, мотопехотную бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка. Было отражено 10 контратак штурмовиков противника.Враг потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.Накануне сообщалось, что в ДНР были освобождены два населенных пункта – Пустынка и Сухие Ялы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объектыКиевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюПроисходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин

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2024

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