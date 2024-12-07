https://crimea.ria.ru/20241207/v-belorussii-obyasnili-prichinu-razmescheniya-oreshnika-1142460219.html

В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"

В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника" - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"

Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T15:54

2024-12-07T15:54

2024-12-07T15:54

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

белоруссия

оружие

нато

германия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк.В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.По данным минобороны США, развертывание американского гиперзвукового оружия и других дальнобойных систем в Германии начнется в 2026 году. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Канцлер Германии Олаф Шольц назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника""Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", россия, белоруссия, оружие, нато, германия, сша, новости