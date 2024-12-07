В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"
Генштаб ВС Белоруссии: решение о размещении "Орешника" приняли из-за шагов США
© © РИА Новости. Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
© © РИА Новости. Ирина Нехорошкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Решение о размещении на территории Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк.
"Решение о размещении комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли", - приводит его слова Telegram-канал минобороны Белоруссии в субботу.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
По данным минобороны США, развертывание американского гиперзвукового оружия и других дальнобойных систем в Германии начнется в 2026 году. В планах Америки – разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: