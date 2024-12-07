https://crimea.ria.ru/20241207/udary-po-ukraine-segodnya--razbita-infrastruktura-1142456421.html

Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура

Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура

Серия мощных взрывов прогремела в городах Украины минувшей ночью. Местные власти сообщают о повреждении инфраструктурных объектов. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T11:40

2024-12-07T11:40

2024-12-07T11:40

украина

взрыв

воздушная тревога на украине

в мире

херсон

запорожье

винницкая область

днепропетровская область

сумская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в городах Украины минувшей ночью. Местные власти сообщают о повреждении инфраструктурных объектов.Громко было в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, в Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях.В Сумской области несколько взрывов прогремели в Конотопе, сообщил мэр украинского города Артем Семенихин.По информации подконтрольного Киеву главы военной администрации Херсонской областной Александра Прокудина, в регионе повреждены объекты инфраструктуры. Взрывы прогремели в 21 населенном пункте.Громко было в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В Никопольском районе области повреждены два промышленных предприятия, написал он в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.Пожары полыхали возле Никополя, сообщил руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак в Telegram-канале.На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, о чем сообщил назначенный режимом Владимира Зеленского руководитель областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.По его словам, за сутки в регионе прогремело 276 взрывов.Взрывы зафиксированы также в городе Могилев-Подольской Винницкой области, сообщили местные СМИ.Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.Накануне Минобороны России сообщало, что в результате групповых ударов высокоточным оружием на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников.5 декабря удар был нанесен в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва произошла детонация.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиУдары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы

украина

херсон

запорожье

винницкая область

днепропетровская область

сумская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, воздушная тревога на украине, в мире, херсон, запорожье, винницкая область, днепропетровская область, сумская область, новости