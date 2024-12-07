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Церемонию открытия Нотр-Дама закрыли от парижан решетками

Церемонию открытия Нотр-Дама закрыли от парижан решетками - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Церемонию открытия Нотр-Дама закрыли от парижан решетками

Церемония открытия Собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности: центр города закрыли для пешеходов, что возмутило парижан, которые с... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T20:28

2024-12-07T20:28

2024-12-07T20:37

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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Церемония открытия Собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности: центр города закрыли для пешеходов, что возмутило парижан, которые с нетерпением ждали восстановления собора-символа Парижа.Добраться до остова Сите, где расположен знаменитый Собор Парижской Богоматери, который открывается в эти выходные, в субботу непросто. Закрыты все ближайшие станции метро, перекрыт проезд автомобилей, такси и общественного транспорта. На церемонии в субботу присутствуют высокопоставленные лица, включая будущего президента США Дональда Трампа, поэтому обычным гражданам на нее не попасть.На левом берегу Сены власти подготовили несколько огороженных зон, где граждане смогут увидеть трансляцию церемонии открытия на экранах. Клотильд рассказала, что надеялась посетить Нотр-Дам вскоре после открытия, но забронировать время посещения было невозможно. "Это какая-то издевка. Я с самого утра обновляла сайт (официальный сайт Нотр-Дама – ред.), сначала он просто не работал. А потом сразу появилось сообщение, что билетов нет!" - говорит она.Парижанин Патрик также отметил, что хотел бы присутствовать на открытии собора.Недовольны и коммерсанты: все киоски, лавки букинистов и рестораны на левом берегу и острове Сите закрыты со второй половины дня по распоряжению властей. "Они сказали, меры безопасности будут "как на олимпиаде". Вот именно! Хочется им сказать: нас только недавно закрывали из-за этих игр. Обещали приток туристов и прибыль, но в реальности это одни убытки, так и теперь. При чем тут церемония в соборе и коммерсанты левого берега?" - задался вопросом управляющий кафе Жиль.Эрик, передвигающийся по городу на велосипеде, объяснил, что ему пришлось делать огромный крюк, чтобы перебраться на другой берег, отметив, что французы для властей всегда – "переменная величина".Для безопасности церемонии остров Сите и набережные левого берега Сены перекрыты с 7 утра для пешеходов. Для автомобилистов они закрыты со среды. Церемонию, на которой ожидают порядка 40 глав государств и правительств, будут охранять 6 тысяч полицейских и жандармов, включая снайперов и отряды спецназа. Небо над Парижем также будет закрыто.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Он уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Для посетителей собор откроется 8 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотр-дам, париж, пожар в соборе парижской богоматери, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, новости, в мире