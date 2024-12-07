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Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T13:09
2024-12-07T13:09
2024-12-07T13:09
подмосковье
происшествия
пожар
дети
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огонь охватил шесть квадратных метров квартиры на 8 этаже многоэтажки в Подольске. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии. Предварительной версией стала неисправность электрообогревателя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, происшествия, пожар, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
В Подмосковье на пожаре погибли дети 2 и 4 лет