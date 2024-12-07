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Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T13:09
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подмосковье
происшествия
пожар
дети
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огонь охватил шесть квадратных метров квартиры на 8 этаже многоэтажки в Подольске. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии. Предварительной версией стала неисправность электрообогревателя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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подмосковье, происшествия, пожар, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей

В Подмосковье на пожаре погибли дети 2 и 4 лет

13:09 07.12.2024
 
© МЧС РоссииВ Подмосковье на пожаре погибли дети 2 и 4 лет
В Подмосковье на пожаре погибли дети 2 и 4 лет
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что огонь охватил шесть квадратных метров квартиры на 8 этаже многоэтажки в Подольске.
"В шкафу огнеборцы МЧС России обнаружили в бессознательном состоянии детей 2 и 4 лет. К сожалению, врачи констатировали смерть. В квартире взрослых не было. Малыши были совсем одни", - сообщили спасатели.
Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии. Предварительной версией стала неисправность электрообогревателя.
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ПодмосковьеПроисшествияПожардетиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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