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Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей

Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей

В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T13:09

2024-12-07T13:09

2024-12-07T13:09

подмосковье

происшествия

пожар

дети

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье на пожаре в квартире многоэтажного дома погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огонь охватил шесть квадратных метров квартиры на 8 этаже многоэтажки в Подольске. Дознаватели устанавливают обстоятельства трагедии. Предварительной версией стала неисправность электрообогревателя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, пожар, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости