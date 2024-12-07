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Переговоры Зеленского с Макроном и Трампом в Париже продолжались полчаса
Переговоры Зеленского с Макроном и Трампом в Париже продолжались полчаса - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Переговоры Зеленского с Макроном и Трампом в Париже продолжались полчаса
Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T22:15
2024-12-07T22:15
2024-12-07T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам, передает РИА Новости.Переговоры состоялись в Елисейском дворце в преддверии церемонии открытия Нотр-Дама.Избранный президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись рукопожатием во дворе Елисейского дворца в Париже после трехсторонней встречи.Макрон также провел отдельные встречи с Трампом и Зеленским."Перед нами столько вызовов, на которые мы должны ответить вместе", - написал президент о двусторонней встрече с Трампом.После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам, передает РИА Новости.
Переговоры состоялись в Елисейском дворце в преддверии церемонии открытия Нотр-Дама.
Избранный президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись рукопожатием во дворе Елисейского дворца в Париже после трехсторонней встречи.
"Мы вместе продолжим наши действия по борьбе за мир и безопасность", - написал Макрон в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией с трехсторонней встречи.
Макрон также провел отдельные встречи с Трампом и Зеленским.
"Перед нами столько вызовов, на которые мы должны ответить вместе", - написал президент о двусторонней встрече с Трампом.
После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.
В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.
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