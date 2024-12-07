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Осеннее тепло зимой: погода в Крыму на субботу
Осеннее тепло зимой: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Осеннее тепло зимой: погода в Крыму на субботу
Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T00:01
2024-12-07T00:01
2024-12-07T00:01
погода
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крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4...+7, днем до 13 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Осеннее тепло зимой: погода в Крыму на субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Воздушные массы южных широт принесут на полуостров в выходные теплую ветреную погоду. Преимущественно без осадков. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха повысится и составит: ночью +4…+9; днем +9…+14, в горах +6…+8", - сообщили синоптики
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4...+7, днем до 13 градусов тепла.
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