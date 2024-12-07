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На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики - РИА Новости Крым, 07.12.2024
На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине ,которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T12:43
2024-12-07T12:43
министерство обороны рф
украина
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине ,которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах". - сказано в сводке военного ведомства за субботу.Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, в Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях. В субботу тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.За минувшую неделю в результате шести групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Украине - что известноПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуАрмия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, украина, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики

Армия России поразила на Украине объекты энергетики

12:43 07.12.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине ,которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах". - сказано в сводке военного ведомства за субботу.
Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, в Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях. В субботу тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
За минувшую неделю в результате шести групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
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