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На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики

На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики - РИА Новости Крым, 07.12.2024

На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине ,которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T12:43

2024-12-07T12:43

2024-12-07T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине ,которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией."Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах". - сказано в сводке военного ведомства за субботу.Ранее украинские власти сообщали о серии мощных взрывов в подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне, в Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях. В субботу тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.За минувшую неделю в результате шести групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Украине - что известноПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуАрмия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)