https://crimea.ria.ru/20241207/istrebiteli-f-16-na-ukraine-i-otkrytie-notr-dama-glavnoe-za-den-1142463702.html

Истребители F-16 на Украине и открытие Нотр-Дама: главное за день

Истребители F-16 на Украине и открытие Нотр-Дама: главное за день - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Истребители F-16 на Украине и открытие Нотр-Дама: главное за день

В Париже открыли после ремонта СОбор Парижской Богоматери, на церемонию прибыли главы 40 стран. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, но... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T21:36

2024-12-07T21:36

2024-12-07T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Париже открыли после ремонта СОбор Парижской Богоматери, на церемонию прибыли главы 40 стран. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, но поставки западной техники и вооружения лишь продлят агонию режима Зеленского, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Глава фракции правящей партии в Южной Корее подал в отставку, а в Румынии оппозицию не пускают к власти. Новые национальные проекты России станут толчком к развитию Крыма, но пока набор продуктов для новогоднего стола на четверых крымчанам обойдется в 10-12 тысяч рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев получил истребители F-16Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский. И поводов думать, что Киев блефует, заявляя об этой передаче, нет. Однако это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.По его словам, Украина испытывает дефицит летчиков, способными управлять такими машинами."Дания по передаче Украине F-16 впереди в НАТО, очень стараются. Это пусть и неплохие, но все же не первой свежести самолеты. Да, они могут нести ракеты Storm Shadow, SCALP и корректируемые французские бомбы. Но мы их сбиваем. Наша авиация доминирует. Новые поставки F-16 кардинально ничего не изменят", - сказал Дандыкин.Ситуация в Южной КорееГлава фракции правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту Юн Сок Ёлю заявил об отставке, сообщило агентство Рёнхап."Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии", - пишет агентство.Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200.Нотр-Дам снова открытНа церемонию открытия Собора Парижской Богоматери ожидают порядка 40 глав государств и правительств. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Реконструкция длилась пять лет. Для посетителей собор откроется 8 декабря.Выборы в Румынии: что известноНаходящиеся у власти румынские политики сделают все, чтобы оппозиционный кандидат не прошел, найдут любые причины, чтобы не признать результаты выборов, пойдут ва-банк, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Так, 6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать избирательный процесс по выборам президента. В субботу, 7 декабря, в стране начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей."Правящим элитам совершенно неугодны кандидаты, которые мыслят по-другому, и они готовы пойти на что угодно, вплоть до применения самых радикальных мер, но добиваться того, чтобы победил нужный им кандидат. В этой ситуации можно предположить, что Румынию ждут трудные времена", - сказал Шатров РИА Новости Крым.Новые нацпроеты в КрымуВ России с 2025 года будут запущены порядка двух десятков новых нацпроектов, их бюджеты еще будут увеличиваться, и Крым ощутит это на себе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев."Под национальные цели правительство разрабатывает нацпроекты. Их уже десятка два. Бюджет их тоже будет увеличен. По тому, что предложило правительство, окончательное решение еще не принято – будут дополнительные расчеты. Мы видели цифры, слышали направления. Но будет окончательный нормативный документ, в котором будет расписано се четко – постатейно, вплоть до копейки", – сказал он.Траты на новогодний столВ Крыму накрыть новогодний стол на семью из четырех человек будет стоить от 10 до 12 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).В праздничную продовольственную корзину входят продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, полкило картошки, чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясо-копченых изделий), бутербродов с икрой и шпротами, салатов Оливье и селедка под шубой. В набор также входят фрукты и торт. Бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок.

https://crimea.ria.ru/20241207/nachalsya-sbor-voprosov-k-pryamoy-linii-putina-1142462792.html

https://crimea.ria.ru/20241207/yalta-stala-tochkoy-sborki-dlya-moldavan-1142459736.html

https://crimea.ria.ru/20241207/tseremoniyu-otkrytiya-notr-dama-zakryli-ot-parizhan-reshetkami-1142463961.html

https://crimea.ria.ru/20241207/kakaya-pogoda-v-krymu-budet-v-dekabre---fobos-1142439498.html

https://crimea.ria.ru/20241207/ugrozy-trampa-i-asteroid-nad-rossiey-top-novostey-nedeli-1142444591.html

https://crimea.ria.ru/20241207/pervoklashka-spasla-malchika-iz-podo-lda-na-ozere-1142463190.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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