https://crimea.ria.ru/20241207/armiya-rossii-na-vygodnykh-rubezhakh-za-sutki-unichtozheno-1560-boevikov-vsu-1142458376.html
Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ
Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ
Российские военные за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, уничтожили еще 1560 боевиков ВСУ, успешно отразив 28... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T13:51
2024-12-07T13:51
2024-12-07T13:52
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, уничтожили еще 1560 боевиков ВСУ, успешно отразив 28 вражеских контратак. Об этом сообщает Минобороны России в субботу.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении отразили две вражеские контратаки и уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.Бойцы "Запада" отразили 11 контратак врага и заняли более выгодные рубежи, поразив противника возле Григоровки, Загрызово, Купянска, Новоегоровки и Торского."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке.Военнослужащие "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ возле Улаклы, Курахово, Николаевки и Дачного. ВС РФ отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, а также недосчитались двух автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" поразили ВСУ возле Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки, отразив 10 контратак боевиков."Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Российские военные группы "Восток" также заняли более выгодные рубежи и поразили врага в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадно. Отражены три контратаки ВСУ.Враг потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика".Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в окрестностях Малой Токмачки и Антоновки, ликвидировав свыше 60 украинских боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.Также ранее в субботу в Минобороны России сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики на Украине, которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Кроме того, ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюУдары по Украине сегодня – разбита инфраструктураБоевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, уничтожили еще 1560 боевиков ВСУ, успешно отразив 28 вражеских контратак. Об этом сообщает Минобороны России в субботу.
Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении отразили две вражеские контратаки и уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.
Бойцы "Запада" отразили 11 контратак врага и заняли более выгодные рубежи, поразив противника возле Григоровки, Загрызово, Купянска, Новоегоровки и Торского.
"Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке.
Военнослужащие "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ возле Улаклы, Курахово, Николаевки и Дачного. ВС РФ отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, а также недосчитались двух автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Центр" поразили ВСУ возле Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки, отразив 10 контратак боевиков.
"Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Российские военные группы "Восток" также заняли более выгодные рубежи и поразили врага в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадно. Отражены три контратаки ВСУ.
Враг потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика".
Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в окрестностях Малой Токмачки и Антоновки, ликвидировав свыше 60 украинских боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
Также ранее в субботу в Минобороны России сообщили
, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики на Украине, которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Кроме того, ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Берестки
в Донецкой Народной Республике.
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