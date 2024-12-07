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Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ

Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ

Российские военные за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, уничтожили еще 1560 боевиков ВСУ, успешно отразив 28... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T13:51

2024-12-07T13:51

2024-12-07T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, уничтожили еще 1560 боевиков ВСУ, успешно отразив 28 вражеских контратак. Об этом сообщает Минобороны России в субботу.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении отразили две вражеские контратаки и уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.Бойцы "Запада" отразили 11 контратак врага и заняли более выгодные рубежи, поразив противника возле Григоровки, Загрызово, Купянска, Новоегоровки и Торского."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке.Военнослужащие "Южной" группировки войск также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ возле Улаклы, Курахово, Николаевки и Дачного. ВС РФ отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, а также недосчитались двух автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" поразили ВСУ возле Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки, отразив 10 контратак боевиков."Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Российские военные группы "Восток" также заняли более выгодные рубежи и поразили врага в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадно. Отражены три контратаки ВСУ.Враг потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика".Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в окрестностях Малой Токмачки и Антоновки, ликвидировав свыше 60 украинских боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.Также ранее в субботу в Минобороны России сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики на Украине, которые работали в интересах оборонного комплекса противника. Кроме того, ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделюУдары по Украине сегодня – разбита инфраструктураБоевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу