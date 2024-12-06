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В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей

В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей

В выходные в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T06:45

2024-12-06T06:45

2024-12-06T06:45

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В выходные в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей, отметили в Госавтоинспекции.Уточняется, что за повторное нарушение водителю будет грозить уголовная ответственность.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили егоПьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в КерчиВ Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопеда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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