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В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей
В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей
В выходные в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T06:45
2024-12-06T06:45
новости крыма
симферополь
ситуация на дорогах крыма
гаи
водители
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В выходные в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей, отметили в Госавтоинспекции.Уточняется, что за повторное нарушение водителю будет грозить уголовная ответственность.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили егоПьяный крымчанин без прав устроил погоню с полицией в КерчиВ Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопеда
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости крыма, симферополь, гаи, водители, крым
В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей

В выходные в Симферополе будут выявлять нетрезвых водителей – Госавтоинспекция

06:45 06.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В выходные в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 6 по 8 декабря 2024 года Госавтоинспекция города Симферополя проведет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Проверке на состояние опьянения будут подвергнуты все водители, проезжающие по участкам, где проходит "коридор трезвости"", - говорится в сообщении.
За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей, отметили в Госавтоинспекции.
Уточняется, что за повторное нарушение водителю будет грозить уголовная ответственность.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщал, что за полгода на полуострове было зафиксировано почти 3,5 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность.
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Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаСимферопольГАИВодителиКрым
 
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