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В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) могут ввести чрезвычайное экономическое положение, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:15
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экономика
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вадим красносельский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) могут ввести чрезвычайное экономическое положение, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Причиной стала тяжелая ситуация в энергетике.Члены совета безопасности в ходе совещания, которое длилось несколько часов, единогласно признали решение о введении режима ЧС целесообразным.При этом глава ПМР отметил, что подготовка к этому велась без лишнего шума и нагнетания, на фоне публичных спекуляций на этой теме в Молдавии.Ранее политолог Андрей Сафонов в интервью РИА Новости Крым заявил, что новый президентский срок Майи Санду в Молдавии будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением требований вывести российские войска из ПМР. Будет блокироваться поставка экспортной продукции, и предприниматься попытки остановки предприятий, а также недопуск ввоза недорогих лекарств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахБольшинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
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РИА Новости Крым
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новости, приднестровье, экономика, в мире, вадим красносельский
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
В Приднестровской Молдавской республике хотят ввести режим ЧС в экономике