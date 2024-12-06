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В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) могут ввести чрезвычайное экономическое положение, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:15
2024-12-06T17:15
новости
приднестровье
экономика
в мире
вадим красносельский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) могут ввести чрезвычайное экономическое положение, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Причиной стала тяжелая ситуация в энергетике.Члены совета безопасности в ходе совещания, которое длилось несколько часов, единогласно признали решение о введении режима ЧС целесообразным.При этом глава ПМР отметил, что подготовка к этому велась без лишнего шума и нагнетания, на фоне публичных спекуляций на этой теме в Молдавии.Ранее политолог Андрей Сафонов в интервью РИА Новости Крым заявил, что новый президентский срок Майи Санду в Молдавии будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением требований вывести российские войска из ПМР. Будет блокироваться поставка экспортной продукции, и предприниматься попытки остановки предприятий, а также недопуск ввоза недорогих лекарств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для МолдавииЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахБольшинство граждан Молдавии проголосовали против Санду – Песков
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РИА Новости Крым
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новости, приднестровье, экономика, в мире, вадим красносельский
В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике

В Приднестровской Молдавской республике хотят ввести режим ЧС в экономике

17:15 06.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) могут ввести чрезвычайное экономическое положение, сообщает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Причиной стала тяжелая ситуация в энергетике.
"Президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения. <...> Вадим Красносельский, помимо прочего, поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации", - говорится в сообщении.
Члены совета безопасности в ходе совещания, которое длилось несколько часов, единогласно признали решение о введении режима ЧС целесообразным.
При этом глава ПМР отметил, что подготовка к этому велась без лишнего шума и нагнетания, на фоне публичных спекуляций на этой теме в Молдавии.
Ранее политолог Андрей Сафонов в интервью РИА Новости Крым заявил, что новый президентский срок Майи Санду в Молдавии будет сопровождаться продолжением курса на социально-экономическое удушение Приднестровской Молдавской республики и усилением требований вывести российские войска из ПМР. Будет блокироваться поставка экспортной продукции, и предприниматься попытки остановки предприятий, а также недопуск ввоза недорогих лекарств.
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НовостиПриднестровьеЭкономикаВ миреВадим Красносельский
 
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