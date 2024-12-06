https://crimea.ria.ru/20241206/udary-po-ukraine---vysokotochnym-oruzhiem-porazheny-voennye-obekty-1142436507.html

Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты

Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты

В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T13:04

2024-12-06T13:04

2024-12-06T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников."Все цели высокоточных ударов достигнуты", - подчеркнули в Минобороны России.Неделей ранее российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу "оборонки" Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромыГрупповой удар по оборонке – что поражено на Украине17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, потери всу , оружие