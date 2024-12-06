Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
Удары по Украине нанесены высокоточным оружием по объектам энергетики и аэродромам
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 30-го ноября по 6-е декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
"Все цели высокоточных ударов достигнуты", - подчеркнули в Минобороны России.
Неделей ранее российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу "оборонки" Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.
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