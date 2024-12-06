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Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T13:04
2024-12-06T13:04
новости сво
украина
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников."Все цели высокоточных ударов достигнуты", - подчеркнули в Минобороны России.Неделей ранее российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу "оборонки" Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромыГрупповой удар по оборонке – что поражено на Украине17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
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96
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новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, потери всу , оружие
Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты

Удары по Украине нанесены высокоточным оружием по объектам энергетики и аэродромам

13:04 06.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В результате групповых ударов высокоточным оружием ВС РФ на Украине поражены объекты энергетики, военные аэродромы и цеха производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 30-го ноября по 6-е декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, в результате групповых ударов поражены центр радиоэлектронной разведки, а также вражеские арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
"Все цели высокоточных ударов достигнуты", - подчеркнули в Минобороны России.
Неделей ранее российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу "оборонки" Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.
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