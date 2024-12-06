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Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году
Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году
"Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:36
2024-12-06T17:36
новости
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
россия
союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.Российский лидер поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы."Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Это станет возможным во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что объекты поражения "Орешником" с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника""Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение
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РИА Новости Крым
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новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", россия, союзное государство
Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году

Россия может разместить "Орешник" в Белоруссии во второй половине 2025 года – Путин

17:36 06.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.
Российский лидер поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы.
"Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Это станет возможным во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что объекты поражения "Орешником" с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.
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НовостиПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир Путин (политик)Ракетная система средней дальности "Орешник"РоссияСоюзное государство
 
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