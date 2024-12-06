https://crimea.ria.ru/20241206/rossiya-mozhet-razmestit-oreshnik-na-territorii-belorussii-v-2025-godu-1142447157.html

Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году

Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Россия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 году

"Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

2024-12-06T17:36

новости

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.Российский лидер поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы."Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным. Это станет возможным во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что объекты поражения "Орешником" с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника""Орешник" сможет защитить все страны ОДКБ в случае агрессии – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", россия, союзное государство