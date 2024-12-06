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Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля
Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля
Курской области нужен кризисный менеджер, который решит вопросы в сложившейся ситуации, а также наладит мирную жизнь после завершения работы военных. Так... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:19
2024-12-06T14:20
курская область
дмитрий песков
кремль
александр хинштейн
политика
кадровые перестановки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Курской области нужен кризисный менеджер, который решит вопросы в сложившейся ситуации, а также наладит мирную жизнь после завершения работы военных. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Александра Хинштейна на должность врио главы региона. Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи.Но главная задача Александра Хинштейна на новом посту – наладить мирную жизнь региона, подчеркнул Песков."А главное – после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное – это люди и обеспечение всех потребностей людей", - пояснил Песков.Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу № 158 (Самарский - Самарская область).Родился 26 октября 1974 года, окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, дмитрий песков, кремль, александр хинштейн, политика, кадровые перестановки, новости
Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля

Хинштейн должен стать кризисным менеджером для Курской области – Песков

14:19 06.12.2024 (обновлено: 14:20 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Курской области нужен кризисный менеджер, который решит вопросы в сложившейся ситуации, а также наладит мирную жизнь после завершения работы военных. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Александра Хинштейна на должность врио главы региона.
Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи.

"Чрезвычайно востребовано кризисное управление в регионе. Вот этим и будет заниматься Хинштейн... Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью", - рассказал Песков журналистам.

Но главная задача Александра Хинштейна на новом посту – наладить мирную жизнь региона, подчеркнул Песков.
"А главное – после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное – это люди и обеспечение всех потребностей людей", - пояснил Песков.
Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу № 158 (Самарский - Самарская область).
Родился 26 октября 1974 года, окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Курская областьДмитрий ПесковКремльАлександр ХинштейнПолитикаКадровые перестановкиНовости
 
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