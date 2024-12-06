https://crimea.ria.ru/20241206/pochemu-vrio-glavy-kurskoy-oblasti-stal-khinshteyn--otvet-kremlya-1142437870.html

Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля

Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля

Курской области нужен кризисный менеджер, который решит вопросы в сложившейся ситуации, а также наладит мирную жизнь после завершения работы военных. Так... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:19

2024-12-06T14:20

курская область

дмитрий песков

кремль

александр хинштейн

политика

кадровые перестановки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Курской области нужен кризисный менеджер, который решит вопросы в сложившейся ситуации, а также наладит мирную жизнь после завершения работы военных. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Александра Хинштейна на должность врио главы региона. Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи.Но главная задача Александра Хинштейна на новом посту – наладить мирную жизнь региона, подчеркнул Песков."А главное – после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное – это люди и обеспечение всех потребностей людей", - пояснил Песков.Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу № 158 (Самарский - Самарская область).Родился 26 октября 1974 года, окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, дмитрий песков, кремль, александр хинштейн, политика, кадровые перестановки, новости