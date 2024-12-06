https://crimea.ria.ru/20241206/odin-iz-ranenykh-pri-atake-dronov-na-aleshki---v-tyazhelom-sostoyanii-1142430395.html
Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
Один из троих пострадавших при утренней атаке ВСУ на город Алешки находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Об РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T11:29
2024-12-06T11:29
2024-12-06T11:29
происшествия
херсонская область
алешки
обстрелы всу
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минздрав херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Один из троих пострадавших при утренней атаке ВСУ на город Алешки находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.По информации медиков, трое раненых поступили в Алешкинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами. Еще двое пострадавших с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение — медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. При необходимости пострадавших направят на специализированное лечение в соседние субъектов, уточнили в минздраве.Утром в пятницу украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи в Алешках – погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиМассированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новости, минздрав херсонской области
Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в реанимации в тяжелом состоянии