https://crimea.ria.ru/20241206/odin-iz-ranenykh-pri-atake-dronov-na-aleshki---v-tyazhelom-sostoyanii-1142430395.html

Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии

Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии

Один из троих пострадавших при утренней атаке ВСУ на город Алешки находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Об РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T11:29

2024-12-06T11:29

2024-12-06T11:29

происшествия

херсонская область

алешки

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Один из троих пострадавших при утренней атаке ВСУ на город Алешки находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.По информации медиков, трое раненых поступили в Алешкинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами. Еще двое пострадавших с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение — медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. При необходимости пострадавших направят на специализированное лечение в соседние субъектов, уточнили в минздраве.Утром в пятницу украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи в Алешках – погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиМассированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенокВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

херсонская область

алешки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, херсонская область, алешки, обстрелы всу, новости, минздрав херсонской области