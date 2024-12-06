https://crimea.ria.ru/20241206/na-krymskom-mostu-zakryli-dvizhenie-1142407066.html

На Крымском мосту закрыли движение

На Крымском мосту закрыли движение - РИА Новости Крым, 06.12.2024

На Крымском мосту закрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T05:49

2024-12-06T05:49

2024-12-06T05:53

крымский мост

новости крыма

крым

керчь

керченский пролив

тамань

транспорт

ситуация на дорогах крыма

логистика

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_79af94c8ce2650287a550a93adbf82dd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Всех, кто казался на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдНад Крымом отработала ПВО

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма