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На Крымском мосту закрыли движение - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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На Крымском мосту закрыли движение
На Крымском мосту закрыли движение - РИА Новости Крым, 06.12.2024
На Крымском мосту закрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T05:49
2024-12-06T05:53
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
ситуация на дорогах крыма
логистика
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Всех, кто казался на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдНад Крымом отработала ПВО
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
На Крымском мосту закрыли движение

Крымский мост закрыт для проезда машин

05:49 06.12.2024 (обновлено: 05:53 06.12.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Всех, кто казался на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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