https://crimea.ria.ru/20241206/moschnye-udary-po-ukraine---chto-izvestno-1142422605.html

Мощные удары по Украине - что известно

Мощные удары по Украине - что известно - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Мощные удары по Украине - что известно

Удар нанесен в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T00:31

2024-12-06T00:31

2024-12-06T00:31

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Удар нанесен в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области, после взрыва была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."На Украину прилетает по военным объектам... Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации", - заявил Лебедев.Также удар нанесен по месту дислокации украинских военных в городе Корюковка Черниговской области, сообщил Сергей Лебедев."Город Корюковка в Черниговской области получил прилет на северо-восточной окраине по месту дислокации "каких-то серьёзных бандеровцев", - заявил Лебедев.Как сообщалось, накануне ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиНа Украине горят военные аэродромы и объекты энергетикиУдары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК

https://crimea.ria.ru/20241204/armiya-rossii-udarila-aviatsiey-i-bpla-po-voennym-aerodromam-na-ukraine-1142361555.html

украина

киевская область

черниговская область

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2024

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украина, вооруженные силы россии, новости, новости сво, киевская область, черниговская область