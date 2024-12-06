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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T11:14
2024-12-06T11:14
2024-12-06T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
У Крымского моста сейчас скопились 248 машин со стороны Керчи и Тамани