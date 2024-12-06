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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T11:14
2024-12-06T11:14
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
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логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения

У Крымского моста сейчас скопились 248 машин со стороны Керчи и Тамани

11:14 06.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.
"В очереди со стороны Тамани находится 105 транспортных средств. Со стороны Керчи находится 143 автомобиля", - сказано в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаНовости Крыма
 
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