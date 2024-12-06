https://crimea.ria.ru/20241206/krymskiy-most-seychas-skolko-zhdat-proezda-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1142430091.html

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T11:14

2024-12-06T11:14

2024-12-06T11:14

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в пятницу утром выросли очереди с обеих сторон после пятичасовой приостановки движения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма