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Крымский мост открыт после 5 часов простоя - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Крымский мост открыт после 5 часов простоя
Крымский мост открыт после 5 часов простоя - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крымский мост открыт после 5 часов простоя
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T10:23
2024-12-06T10:53
новости
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крымский мост
керчь
керченский пролив
транспорт
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Как сообщалось, авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха - уничтожен один беспилотник и два безэкипажных катера.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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новости, крым, новости крыма, крымский мост, керчь, керченский пролив, транспорт
Крымский мост открыт после 5 часов простоя

Крымский мост открыли для проезда машин

10:23 06.12.2024 (обновлено: 10:53 06.12.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.
Как сообщалось, авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха - уничтожен один беспилотник и два безэкипажных катера.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаНовостиКрымНовости КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТранспорт
 
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