https://crimea.ria.ru/20241206/krymskiy-most-otkryt-spustya-5-chasov-1142410509.html

Крымский мост открыт после 5 часов простоя

Крымский мост открыт после 5 часов простоя - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Крымский мост открыт после 5 часов простоя

На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T10:23

2024-12-06T10:23

2024-12-06T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Как сообщалось, авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха - уничтожен один беспилотник и два безэкипажных катера.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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