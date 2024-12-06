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Крымский мост открыт после 5 часов простоя
Крымский мост открыт после 5 часов простоя - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крымский мост открыт после 5 часов простоя
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T10:23
2024-12-06T10:23
2024-12-06T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, он был закрыт в течение пяти часов.Как сообщалось, авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха - уничтожен один беспилотник и два безэкипажных катера.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Крымский мост открыт после 5 часов простоя
Крымский мост открыли для проезда машин
10:23 06.12.2024 (обновлено: 10:53 06.12.2024)