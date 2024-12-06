https://crimea.ria.ru/20241206/kakie-rynki-v-krymu-zakroyutsya-iz-za-novykh-zakonov-1142450510.html

Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели

Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели

Вступление в силу новых требований к планировке розничных рынков следует отложить минимум на пять лет, иначе подавляющее количество базаров в Крыму и... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T19:48

2024-12-06T19:48

2024-12-06T20:04

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Вступление в силу новых требований к планировке розничных рынков следует отложить минимум на пять лет, иначе подавляющее количество базаров в Крыму и Севастополе закроются. Об этом журналистам заявил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.В частности, одно из этих правил гласит, что для торговлю можно вести только в капитальном здании. Этому требованию соответствует очень мало крымских базаров, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов."По рыночной торговле это вопрос времени. Во многих регионах капитальные здания уже построены, но не везде. Это колоссальный объем работы. И запрещать торговлю вне капитальных рынков ни в коем случае нельзя, потому что это повлияет на цены", - объяснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на продукты в Крыму – что делают властиРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - ПатрушевВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, владимир немцев, заксобрание севастополя, крым, новости крыма, новости