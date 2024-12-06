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Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели
Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели
Вступление в силу новых требований к планировке розничных рынков следует отложить минимум на пять лет, иначе подавляющее количество базаров в Крыму и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T19:48
2024-12-06T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Вступление в силу новых требований к планировке розничных рынков следует отложить минимум на пять лет, иначе подавляющее количество базаров в Крыму и Севастополе закроются. Об этом журналистам заявил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.В частности, одно из этих правил гласит, что для торговлю можно вести только в капитальном здании. Этому требованию соответствует очень мало крымских базаров, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов."По рыночной торговле это вопрос времени. Во многих регионах капитальные здания уже построены, но не везде. Это колоссальный объем работы. И запрещать торговлю вне капитальных рынков ни в коем случае нельзя, потому что это повлияет на цены", - объяснил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на продукты в Крыму – что делают властиРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - ПатрушевВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, владимир немцев, заксобрание севастополя, крым, новости крыма, новости
Рынки в Крыму под угрозой закрытия - что предлагают законодатели

В Крыму из-за новых правил планировки торговых мест с 1 января могут закрыться рынки

19:48 06.12.2024 (обновлено: 20:04 06.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Вступление в силу новых требований к планировке розничных рынков следует отложить минимум на пять лет, иначе подавляющее количество базаров в Крыму и Севастополе закроются. Об этом журналистам заявил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.
"Мы знаем, что с 1 января переходный период заканчивается, и к сожалению, большинство рынков как в Севастополе, так и в Крыму должны будут прекратить свое существование", - сказал он по итогам заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов РФ.
В частности, одно из этих правил гласит, что для торговлю можно вести только в капитальном здании. Этому требованию соответствует очень мало крымских базаров, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"По рыночной торговле это вопрос времени. Во многих регионах капитальные здания уже построены, но не везде. Это колоссальный объем работы. И запрещать торговлю вне капитальных рынков ни в коем случае нельзя, потому что это повлияет на цены", - объяснил он.
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