https://crimea.ria.ru/20241206/dvoe-operativnikov-v-sevastopole-obvinyayutsya-v-pokushenii-na-moshennichestvo-1142445184.html
Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество
Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество
Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T16:34
2024-12-06T16:34
2024-12-06T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативных сотрудников полиции обвиняют в предложении снять за деньги уголовную ответственность с подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, в ноябре в отделение полиции поступило сообщение о факте избиения местного жителя, оно было зарегистрировано. Оперативные сотрудники ОП "Северное" ОМВД по Нахимовскому району предложили отцу подозреваемого помочь избежать его сыну уголовной ответственности, якобы изменив выводы судебно-медицинского эксперта. За это они попросили "вознаграждение"."Житель Севастополя в отделе полиции передал 160 тысяч рублей. После чего действия оперативников были пресечены УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и при содействии УВД России по городу Севастополю", - говорится в сообщении СК Крыма и Севастополя.В Следкоме уточняют, что обоим оперативникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения."Обвиняемые признали свою вину, сотрудничают со следствием. В связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - пояснили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублейВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникАдвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости, новости крыма
Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество
Двух полицейских в Севастополе обвиняют в покушении на мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативных сотрудников полиции обвиняют в предложении снять за деньги уголовную ответственность с подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
По информации следствия, в ноябре в отделение полиции поступило сообщение о факте избиения местного жителя, оно было зарегистрировано. Оперативные сотрудники ОП "Северное" ОМВД по Нахимовскому району предложили отцу подозреваемого помочь избежать его сыну уголовной ответственности, якобы изменив выводы судебно-медицинского эксперта. За это они попросили "вознаграждение".
"Житель Севастополя в отделе полиции передал 160 тысяч рублей. После чего действия оперативников были пресечены УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и при содействии УВД России по городу Севастополю", - говорится в сообщении СК Крыма и Севастополя.
В Следкоме уточняют, что обоим оперативникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.
"Обвиняемые признали свою вину, сотрудничают со следствием. В связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - пояснили в СК.
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