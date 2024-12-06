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Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество

Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество

Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T16:34

2024-12-06T16:34

2024-12-06T16:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативных сотрудников полиции обвиняют в предложении снять за деньги уголовную ответственность с подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, в ноябре в отделение полиции поступило сообщение о факте избиения местного жителя, оно было зарегистрировано. Оперативные сотрудники ОП "Северное" ОМВД по Нахимовскому району предложили отцу подозреваемого помочь избежать его сыну уголовной ответственности, якобы изменив выводы судебно-медицинского эксперта. За это они попросили "вознаграждение"."Житель Севастополя в отделе полиции передал 160 тысяч рублей. После чего действия оперативников были пресечены УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и при содействии УВД России по городу Севастополю", - говорится в сообщении СК Крыма и Севастополя.В Следкоме уточняют, что обоим оперативникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения."Обвиняемые признали свою вину, сотрудничают со следствием. В связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - пояснили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублейВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникАдвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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