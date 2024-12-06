https://crimea.ria.ru/20241206/dogovory-rossii-i-belorussii-i-katera-vsu-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1142451964.html
Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день
Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день
Президенты России и Белоруссии подписали пакет документов, которые определят будущее двух стран. Глава МИД России Серей Лавров сделал ряд заявлений в интервью... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T22:46
2024-12-06T22:46
2024-12-06T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии подписали пакет документов, которые определят будущее двух стран. Глава МИД России Серей Лавров сделал ряд заявлений в интервью журналисту Такеру Карлсону. В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента страны. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Из Феодосии в Грузию передадут найденные в Крыму останки советского бойца. ФАС начала проверку производителей сливочного масла в связи с информацией о повышении цен на этот продукт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подписание документов президентами России и БелоруссииВысший Государственный Совет Союзного государства России и Белоруссии прошел в Минске. По его итогам президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали пакет из 11 документов, которые должны определить будущее обеих стран. В частности, лидеры государств заключили договор о гарантиях безопасности. По нему все силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".Договорились президенты и о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, а также о совместном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Заявления Сергея Лаврова в интервью Такеру КарлсонуАмериканский журналист Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, который сделал ряд заявлений. В частности, он отметил, что Россия не хочет войны с США, которая может иметь ядерный характер. Военная доктрина РФ гласит, что самое главное – избежать ядерной войны.Также Лавров охарактеризовал победившего на выборах президента США Дональда Трампа как дружелюбно настроенного, но не обязательно пророссийски настроенного.Объяснил он и запуск ракеты "Орешник", рассказав, что за 30 минут до этого Россия отправила США сообщение, и они знали, что это случится, но не приняли ее за что-то по-настоящему опасное. Тем самым наша страна показала, что готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы.Говоря об украинском конфликте, министр иностранных дел РФ напомнил о неоднократных заявлениях президента Владимира Путина, что специальная военная операция начата, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе. Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России.Лавров также убежден, что, если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе.Аннулирование выборов президента РумынииВесь избирательный процесс по выборам президента Румынии аннулирован. Такое решение принял Конституционный суд страны, объяснив это целью обеспечить правильность и законность избирательного процесса. При этом избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме. Новую дату выборов назначит правительство страны.Уничтожение безэкипажных катеров в Черном мореМинобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беэкипажных катеров в Черном море. Цели обнаружила и ликвидировала морская авиация Черноморского флота. Кроме того, над территорией Республики Крым средствами ПВЛ был уничтожен беспилотник. Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Около пяти утра на Крымском мосту было остановлено движение. Открыли мост только спустя пять часов.Передача из Крыма в Грузию останков герояОстанки бойца Советской армии были обнаружены в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Его личность удалось установить. Погибший оказался старшим сержантом 273-го противотанкового батальона 63-й горно-стрелковой дивизии Шалва Васильевич Окропиридзе, 1916 года рождения, уроженец Душетского района Грузинской ССР. Его останки передадут из Феодосии на родину в Грузию. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечный огонь".Проверка ФАС производителей сливочного маслаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о повышении цен. Будет проверено, как соблюдается запрет на антиконкурентные соглашения.Сотрудники ведомства внепланово выехали на семь заводов, производящих молочную продукцию. Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
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новости, главное за день, общество, крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии подписали пакет документов, которые определят будущее двух стран. Глава МИД России Серей Лавров сделал ряд заявлений в интервью журналисту Такеру Карлсону. В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента страны. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Из Феодосии в Грузию передадут найденные в Крыму останки советского бойца. ФАС начала проверку производителей сливочного масла в связи с информацией о повышении цен на этот продукт.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Подписание документов президентами России и Белоруссии
Высший Государственный Совет Союзного государства России и Белоруссии прошел в Минске. По его итогам президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали пакет из 11 документов
, которые должны определить будущее обеих стран. В частности, лидеры государств заключили договор о гарантиях безопасности
. По нему все силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник"
.
Договорились президенты и о формировании объединенного рынка электрической энергии
Союзного государства, а также о совместном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Заявления Сергея Лаврова в интервью Такеру Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, который сделал ряд заявлений
. В частности, он отметил, что Россия не хочет войны с США
, которая может иметь ядерный характер. Военная доктрина РФ гласит, что самое главное – избежать ядерной войны.
Также Лавров охарактеризовал победившего на выборах президента США Дональда Трампа как дружелюбно настроенного, но не обязательно пророссийски настроенного.
Объяснил он и запуск ракеты "Орешник", рассказав, что за 30 минут до этого Россия отправила США сообщение, и они знали, что это случится, но не приняли ее за что-то по-настоящему опасное. Тем самым наша страна показала, что готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы.
Говоря об украинском конфликте, министр иностранных дел РФ напомнил о неоднократных заявлениях президента Владимира Путина, что специальная военная операция начата, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе. Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России.
Лавров также убежден, что, если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе
.
Аннулирование выборов президента Румынии
Весь избирательный процесс по выборам президента Румынии аннулирован
. Такое решение принял Конституционный суд страны, объяснив это целью обеспечить правильность и законность избирательного процесса. При этом избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме. Новую дату выборов назначит правительство страны.
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море
Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беэкипажных катеров
в Черном море. Цели обнаружила и ликвидировала морская авиация Черноморского флота. Кроме того, над территорией Республики Крым средствами ПВЛ был уничтожен беспилотник
. Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.
Около пяти утра на Крымском мосту было остановлено движение
. Открыли мост
только спустя пять часов.
Передача из Крыма в Грузию останков героя
Останки бойца Советской армии были обнаружены в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Его личность удалось установить. Погибший оказался старшим сержантом 273-го противотанкового батальона 63-й горно-стрелковой дивизии Шалва Васильевич Окропиридзе, 1916 года рождения, уроженец Душетского района Грузинской ССР. Его останки передадут
из Феодосии на родину в Грузию. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечный огонь".
Проверка ФАС производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла
в связи с обращениями граждан о повышении цен. Будет проверено, как соблюдается запрет на антиконкурентные соглашения.
Сотрудники ведомства внепланово выехали на семь заводов, производящих молочную продукцию. Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.