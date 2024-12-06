https://crimea.ria.ru/20241206/dogovory-rossii-i-belorussii-i-katera-vsu-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1142451964.html

Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день

Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Договоры России и Белоруссии и катера ВСУ в Черном море: главное за день

Президенты России и Белоруссии подписали пакет документов, которые определят будущее двух стран. Глава МИД России Серей Лавров сделал ряд заявлений в интервью... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T22:46

2024-12-06T22:46

2024-12-06T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии подписали пакет документов, которые определят будущее двух стран. Глава МИД России Серей Лавров сделал ряд заявлений в интервью журналисту Такеру Карлсону. В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента страны. В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Из Феодосии в Грузию передадут найденные в Крыму останки советского бойца. ФАС начала проверку производителей сливочного масла в связи с информацией о повышении цен на этот продукт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подписание документов президентами России и БелоруссииВысший Государственный Совет Союзного государства России и Белоруссии прошел в Минске. По его итогам президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали пакет из 11 документов, которые должны определить будущее обеих стран. В частности, лидеры государств заключили договор о гарантиях безопасности. По нему все силы и средства стран-участниц будут направлены на обоюдную защиту территориальной целостности и суверенитета. Путин поддержал предложение Александра Лукашенко разместить в Белоруссии новейшие российские ракетные комплексы "Орешник".Договорились президенты и о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, а также о совместном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Заявления Сергея Лаврова в интервью Такеру КарлсонуАмериканский журналист Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, который сделал ряд заявлений. В частности, он отметил, что Россия не хочет войны с США, которая может иметь ядерный характер. Военная доктрина РФ гласит, что самое главное – избежать ядерной войны.Также Лавров охарактеризовал победившего на выборах президента США Дональда Трампа как дружелюбно настроенного, но не обязательно пророссийски настроенного.Объяснил он и запуск ракеты "Орешник", рассказав, что за 30 минут до этого Россия отправила США сообщение, и они знали, что это случится, но не приняли ее за что-то по-настоящему опасное. Тем самым наша страна показала, что готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы.Говоря об украинском конфликте, министр иностранных дел РФ напомнил о неоднократных заявлениях президента Владимира Путина, что специальная военная операция начата, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе. Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России.Лавров также убежден, что, если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе.Аннулирование выборов президента РумынииВесь избирательный процесс по выборам президента Румынии аннулирован. Такое решение принял Конституционный суд страны, объяснив это целью обеспечить правильность и законность избирательного процесса. При этом избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме. Новую дату выборов назначит правительство страны.Уничтожение безэкипажных катеров в Черном мореМинобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беэкипажных катеров в Черном море. Цели обнаружила и ликвидировала морская авиация Черноморского флота. Кроме того, над территорией Республики Крым средствами ПВЛ был уничтожен беспилотник. Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Около пяти утра на Крымском мосту было остановлено движение. Открыли мост только спустя пять часов.Передача из Крыма в Грузию останков герояОстанки бойца Советской армии были обнаружены в окрестностях города в апреле 2024 года в числе других 77 погибших красноармейцев. Его личность удалось установить. Погибший оказался старшим сержантом 273-го противотанкового батальона 63-й горно-стрелковой дивизии Шалва Васильевич Окропиридзе, 1916 года рождения, уроженец Душетского района Грузинской ССР. Его останки передадут из Феодосии на родину в Грузию. Торжественная церемония прошла у мемориала "Вечный огонь".Проверка ФАС производителей сливочного маслаФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о повышении цен. Будет проверено, как соблюдается запрет на антиконкурентные соглашения.Сотрудники ведомства внепланово выехали на семь заводов, производящих молочную продукцию. Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

https://crimea.ria.ru/20241206/kakie-rynki-v-krymu-zakroyutsya-iz-za-novykh-zakonov-1142450510.html

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https://crimea.ria.ru/20241206/v-krymu-v-vykhodnye-budet-nenormalno-teplo--fobos-1142439333.html

https://crimea.ria.ru/20241206/neizvestnaya-bolezn-ubivaet-zhiteley-kongo-est-li-risk-dlya-rossii-1142446686.html

https://crimea.ria.ru/20241206/v-pridnestrove-khotyat-vvesti-rezhim-chs-v-ekonomike-1142446122.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, общество, крым, в мире