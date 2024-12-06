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Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ
Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ
С начала 2024 года пользователи мобильного приложения банка РНКБ Банка (ПАО), входящего в группу ВТБ, совершили более 230 миллионов операций – это на 15% больше РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T18:47
2024-12-06T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. С начала 2024 года пользователи мобильного приложения банка РНКБ Банка (ПАО), входящего в группу ВТБ, совершили более 230 миллионов операций – это на 15% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба банка.Ежедневно клиенты банка совершают почти 700 тысяч операций через "РНКБ 24/7" – от денежных переводов до оплаты мобильной связи и коммунальных услуг. Платежи при помощи приложения (18+) составляют более 60% от ежедневного количества всех платежей, которые проходят через банк.Согласно статистике, среди пользователей приложения РНКБ 54% женщин и 46% мужчин, а средний возраст пользователя мобильного приложения РНКБ — 44 года. Самому юному пользователю — 14 лет, а самому пожилому — 104 года, говорится в сообщении."Мобильное приложение РНКБ предоставляет широкий спектр банковских и нефинансовых услуг. Для того, чтобы оформить кредит или открыть депозит, нашим клиентам не обязательно посещать отделение банка — это можно сделать прямо в своем смартфоне. Например, в этом году в мобильном приложении банка открыли больше 160 тысяч депозитов — это на 70% больше, чем в 2023 году", — сказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.В этом году количество пользователей мобильного приложения РНКБ превысило два миллиона человек, 85% из которых активно используют приложение, напомнили в пресс-службе.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneP4zmdNBgt
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), новости крыма, крым, банк, общество, экономика
Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ

Более 700 тысяч операций в день совершают крымчане в приложении РНКБ

18:47 06.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. С начала 2024 года пользователи мобильного приложения банка РНКБ Банка (ПАО), входящего в группу ВТБ, совершили более 230 миллионов операций – это на 15% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба банка.
Ежедневно клиенты банка совершают почти 700 тысяч операций через "РНКБ 24/7" – от денежных переводов до оплаты мобильной связи и коммунальных услуг. Платежи при помощи приложения (18+) составляют более 60% от ежедневного количества всех платежей, которые проходят через банк.
Согласно статистике, среди пользователей приложения РНКБ 54% женщин и 46% мужчин, а средний возраст пользователя мобильного приложения РНКБ — 44 года. Самому юному пользователю — 14 лет, а самому пожилому — 104 года, говорится в сообщении.
"Мобильное приложение РНКБ предоставляет широкий спектр банковских и нефинансовых услуг. Для того, чтобы оформить кредит или открыть депозит, нашим клиентам не обязательно посещать отделение банка — это можно сделать прямо в своем смартфоне. Например, в этом году в мобильном приложении банка открыли больше 160 тысяч депозитов — это на 70% больше, чем в 2023 году", — сказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.
В этом году количество пользователей мобильного приложения РНКБ превысило два миллиона человек, 85% из которых активно используют приложение, напомнили в пресс-службе.
*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru,
ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneP4zmdNBgt
РНКБ (ПАО)Новости КрымаКрымБанкОбществоЭкономика
 
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