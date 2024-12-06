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Беспилотники пытались атаковать Воронеж

Беспилотники пытались атаковать Воронеж - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Беспилотники пытались атаковать Воронеж

Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T06:24

2024-12-06T06:24

2024-12-06T06:28

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

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безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил глава региона. Он также призвал горожан не приближаться к обломкам дронов.11 ноября при падении обломков сбитого БПЛА было повреждено здание промышленного предприятия в Воронеже.Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежской областью сбиты беспилотникиВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненыйВосемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА

воронеж

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости