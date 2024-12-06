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Беспилотники пытались атаковать Воронеж - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Беспилотники пытались атаковать Воронеж
Беспилотники пытались атаковать Воронеж - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Беспилотники пытались атаковать Воронеж
Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T06:24
2024-12-06T06:28
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил глава региона. Он также призвал горожан не приближаться к обломкам дронов.11 ноября при падении обломков сбитого БПЛА было повреждено здание промышленного предприятия в Воронеже.Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежской областью сбиты беспилотникиВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненыйВосемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
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РИА Новости Крым
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Беспилотники пытались атаковать Воронеж

В пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотников ВСУ – губернатор

06:24 06.12.2024 (обновлено: 06:28 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", - написал он в Telegram-канале.
Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, добавил глава региона. Он также призвал горожан не приближаться к обломкам дронов.
11 ноября при падении обломков сбитого БПЛА было повреждено здание промышленного предприятия в Воронеже.
Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.
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ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
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