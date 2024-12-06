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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T12:35
2024-12-06T13:40
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.На этом направлении также были отражены 72 контратаки противника. За неделю враг потерял здесь свыше 3600 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, в том числе боевую машину пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американскую бронемашину MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.На этом направлении боев также отражены 15 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – ПутинПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области
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Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Пустынка и Сухие Ялы в Донбассе перешли под контроль России

12:35 06.12.2024 (обновлено: 13:40 06.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики", - отмечается в сообщении.

На этом направлении также были отражены 72 контратаки противника. За неделю враг потерял здесь свыше 3600 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, в том числе боевую машину пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американскую бронемашину MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики", - отмечается в сводке.

На этом направлении боев также отражены 15 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.
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