https://crimea.ria.ru/20241206/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-1142432328.html

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T12:35

2024-12-06T12:35

2024-12-06T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.На этом направлении также были отражены 72 контратаки противника. За неделю враг потерял здесь свыше 3600 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, в том числе боевую машину пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американскую бронемашину MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин "Казак", 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.На этом направлении боев также отражены 15 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три Leopard производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре MaxxPro и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – ПутинПроизводство "Паляниц" и "Нептунов" на Украине – эксперт оценил угрозуРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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