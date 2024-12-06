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"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма
"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма
Арт-объект "Арка памяти" открыт в селе Лаки Бахчисарайского района. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T21:21
2024-12-06T21:21
бахчисарайский район
анжелика ястребова
память
новости крыма
крым
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Арт-объект "Арка памяти" открыт в селе Лаки Бахчисарайского района. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова."В селе Лаки Бахчисарайского района прошла трогательная церемония открытия арт-объекта малой архитектурной формы "Арка Памяти гибели крымского села Лаки во времена Великой Отечественной войны". Она будет символизировать скорбь по погибшим и напоминать о значимости исторической памяти для будущих поколений", - говорится в сообщении.Глава администрации уточнила, что этот проект стал итогом Всероссийского конкурса "Архитектура памяти". Организован он в рамках проекта "Хранители истории". Конкурс был приурочен к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецких захватчиков и 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Его финал прошел в Керчи.В организации открытия арт-объекта участвовали региональное отделение "Движение первых" совместно с местными властями и учреждением "Централизованная клубная система" Бахчисарайского района."Участники мероприятия, включая отряд Хранителей истории из Красномакской школы, сделали вклад в сохранение памяти о трагических событиях", - подчеркнула Анжелика Ястребова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объектВ Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моряРиф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
бахчисарайский район
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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бахчисарайский район, анжелика ястребова, память, новости крыма, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма открыли арт-объект памяти гибели села Лаки

21:21 06.12.2024
 
В Бахчисарайском районе Крыма открыли арт-объект памяти уничтоженного села Лаки
В Бахчисарайском районе Крыма открыли арт-объект памяти уничтоженного села Лаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Арт-объект "Арка памяти" открыт в селе Лаки Бахчисарайского района. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.
"В селе Лаки Бахчисарайского района прошла трогательная церемония открытия арт-объекта малой архитектурной формы "Арка Памяти гибели крымского села Лаки во времена Великой Отечественной войны". Она будет символизировать скорбь по погибшим и напоминать о значимости исторической памяти для будущих поколений", - говорится в сообщении.
Глава администрации уточнила, что этот проект стал итогом Всероссийского конкурса "Архитектура памяти". Организован он в рамках проекта "Хранители истории". Конкурс был приурочен к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецких захватчиков и 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Его финал прошел в Керчи.
В организации открытия арт-объекта участвовали региональное отделение "Движение первых" совместно с местными властями и учреждением "Централизованная клубная система" Бахчисарайского района.
"Участники мероприятия, включая отряд Хранителей истории из Красномакской школы, сделали вклад в сохранение памяти о трагических событиях", - подчеркнула Анжелика Ястребова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бахчисарайский районАнжелика ЯстребоваПамятьНовости КрымаКрымИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война
 
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