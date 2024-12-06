https://crimea.ria.ru/20241206/arka-pamyati-poyavilas-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1142449604.html

"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма

"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024

"Арка памяти" появилась в Бахчисарайском районе Крыма

Арт-объект "Арка памяти" открыт в селе Лаки Бахчисарайского района. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T21:21

2024-12-06T21:21

2024-12-06T21:21

бахчисарайский район

анжелика ястребова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Арт-объект "Арка памяти" открыт в селе Лаки Бахчисарайского района. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова."В селе Лаки Бахчисарайского района прошла трогательная церемония открытия арт-объекта малой архитектурной формы "Арка Памяти гибели крымского села Лаки во времена Великой Отечественной войны". Она будет символизировать скорбь по погибшим и напоминать о значимости исторической памяти для будущих поколений", - говорится в сообщении.Глава администрации уточнила, что этот проект стал итогом Всероссийского конкурса "Архитектура памяти". Организован он в рамках проекта "Хранители истории". Конкурс был приурочен к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецких захватчиков и 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Его финал прошел в Керчи.В организации открытия арт-объекта участвовали региональное отделение "Движение первых" совместно с местными властями и учреждением "Централизованная клубная система" Бахчисарайского района."Участники мероприятия, включая отряд Хранителей истории из Красномакской школы, сделали вклад в сохранение памяти о трагических событиях", - подчеркнула Анжелика Ястребова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объектВ Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моряРиф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, анжелика ястребова, память, новости крыма, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война