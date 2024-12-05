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Зеленский ввел санкции против властей Грузии - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Зеленский ввел санкции против властей Грузии - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T12:21
2024-12-05T12:21
владимир зеленский
украина
новости
грузия
санкции
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте.В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.Накануне Зеленский анонсировал поручение подготовить санкционные решения.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозицииПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиГрузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
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владимир зеленский, украина, новости, грузия, санкции, в мире
Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Зеленский ввел санкции в отношении 19 представителей власти Грузии

12:21 05.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте.
В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.
"Только что подписал указ, который приводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Эти санкции направлены против той части грузинского правительства, которая сдает Грузию Путину. Мы не должны терять никого в этом регионе — ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Мы должны объединиться, чтобы защитить себя от Москвы", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Накануне Зеленский анонсировал поручение подготовить санкционные решения.
Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
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