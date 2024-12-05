https://crimea.ria.ru/20241205/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-vlastey-gruzii-1142397337.html

Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Зеленский ввел санкции против властей Грузии - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T12:21

2024-12-05T12:21

2024-12-05T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте.В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.Накануне Зеленский анонсировал поручение подготовить санкционные решения.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозицииПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиГрузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, новости, грузия, санкции, в мире