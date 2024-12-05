https://crimea.ria.ru/20241205/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-vlastey-gruzii-1142397337.html
Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Зеленский ввел санкции против властей Грузии - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T12:21
2024-12-05T12:21
2024-12-05T12:21
владимир зеленский
украина
новости
грузия
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141516747_494:46:1865:817_1920x0_80_0_0_e3cb91a0a5f876d1d29b947ae0f09bdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте.В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.Накануне Зеленский анонсировал поручение подготовить санкционные решения.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозицииПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиГрузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
украина
грузия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141516747_451:0:1653:901_1920x0_80_0_0_300ed34e93090fe41beb71aed13d8af4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, новости, грузия, санкции, в мире
Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Зеленский ввел санкции в отношении 19 представителей власти Грузии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, советующий указ опубликован на его сайте.
В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.
"Только что подписал указ, который приводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Эти санкции направлены против той части грузинского правительства, которая сдает Грузию Путину. Мы не должны терять никого в этом регионе — ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Мы должны объединиться, чтобы защитить себя от Москвы", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Накануне Зеленский анонсировал поручение подготовить санкционные решения.
Акции протеста
сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: