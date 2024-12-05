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Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем
Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем
В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Владимира Мазурца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T20:49
2024-12-05T20:49
2024-12-05T20:49
утраты
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герои сво
новости сво
участники сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Владимира Мазурца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Галина Огнева."Владимир Александрович был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, рассудительным наставником, настоящим патриотом своей страны", - написала она.Владимир Мазурец был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он погиб 20 ноября 2024 года, выполняя воинский долг в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, память, герои сво, новости сво, участники сво, общество
Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем
В Алуште простились с героем специальной военной операции Владимиром Мазурцом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Владимира Мазурца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
"Владимир Александрович был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, рассудительным наставником, настоящим патриотом своей страны", - написала она.
Владимир Мазурец был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он погиб 20 ноября 2024 года, выполняя воинский долг в Курской области.
"Вечная память герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел свой жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас", - отметила Огнева.
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