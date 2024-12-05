https://crimea.ria.ru/20241205/zaschischal-mirnykh-zhiteley-v-kurskoy-oblasti-v-alushte-prostilis-s-geroem-1142415236.html

Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем

Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем

В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Владимира Мазурца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T20:49

2024-12-05T20:49

2024-12-05T20:49

утраты

память

герои сво

новости сво

участники сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Владимира Мазурца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Галина Огнева."Владимир Александрович был добрым и отзывчивым человеком, верным другом, рассудительным наставником, настоящим патриотом своей страны", - написала она.Владимир Мазурец был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он погиб 20 ноября 2024 года, выполняя воинский долг в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, герои сво, новости сво, участники сво, общество