https://crimea.ria.ru/20241205/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-katerov-i-paromov-1142406938.html

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов, рейд был закрыт час. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:13

крым

севастополь

новости крыма

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b311665866b2bc534602150e59221fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили движение катеров и паромов, рейд был закрыт час. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины ограничений не указываются. На время перекрытия на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе