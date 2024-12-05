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В Севастополе восстановили движение катеров и паромов
В Севастополе восстановили движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Севастополе восстановили движение катеров и паромов
В Севастополе восстановили движение катеров и паромов, рейд был закрыт час. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:13
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили движение катеров и паромов, рейд был закрыт час. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины ограничений не указываются. На время перекрытия на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе восстановили движение катеров и паромов
В Севастополе открыли рейд после часовой остановки