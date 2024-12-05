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В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T21:19
2024-12-05T21:19
севастополь
утраты
герои сво
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что Алексей родился и вырос в городе-герое. Окончил школу №29, а затем Севастопольский промышленно-технологический колледж по специальности сварщика. Винницкий геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, утраты, герои сво, новости сво, участники сво, рго (русское географическое общество), михаил развожаев
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким

В Севастополе проводили в последний путь наводчика штурмовиков Алексея Винницкого

21:19 05.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что Алексей родился и вырос в городе-герое. Окончил школу №29, а затем Севастопольский промышленно-технологический колледж по специальности сварщика.
"Алексей Витальевич был настоящим патриотом России и Севастополя. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны, прошел подготовку и был отправлен в зону проведения специальной военной операции", - отметил Развожаев в Telegram.
Винницкий геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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СевастопольУтратыГерои СВОНовости СВОУчастники СВОРГО (Русское географическое общество)Михаил Развожаев
 
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