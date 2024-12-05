https://crimea.ria.ru/20241205/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-alekseem-vinnitskim-1142419241.html

В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким

В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T21:19

2024-12-05T21:19

2024-12-05T21:19

севастополь

утраты

герои сво

новости сво

участники сво

рго (русское географическое общество)

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что Алексей родился и вырос в городе-герое. Окончил школу №29, а затем Севастопольский промышленно-технологический колледж по специальности сварщика. Винницкий геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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