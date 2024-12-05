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В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T21:19
2024-12-05T21:19
2024-12-05T21:19
севастополь
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герои сво
новости сво
участники сво
рго (русское географическое общество)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции гвардии рядового, наводчика штурмового отделения Алексея Винницкого. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что Алексей родился и вырос в городе-герое. Окончил школу №29, а затем Севастопольский промышленно-технологический колледж по специальности сварщика. Винницкий геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, утраты, герои сво, новости сво, участники сво, рго (русское географическое общество), михаил развожаев
В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
В Севастополе проводили в последний путь наводчика штурмовиков Алексея Винницкого