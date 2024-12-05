https://crimea.ria.ru/20241205/v-feodosii-otkroyut-novyy-industrialnyy-park-1142415693.html

В Феодосии откроют новый индустриальный парк

В Феодосии откроют новый индустриальный парк - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Феодосии откроют новый индустриальный парк

Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению, сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T21:33

2024-12-05T21:33

2024-12-05T21:33

юрий гоцанюк

госпрограмма социально-экономического развития крыма

крым

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению, сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.По его словам, промышленный кластер создается с учетом всех необходимых инженерных и транспортных инфраструктур, что позволит ускорить развитие бизнеса в Крыму.По его информации, сейчас на объекте укладывают плитку, устанавливают плинтусы, окрашивают стены административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта.Также ведется обвязка очистных сооружений, установка ограждений, а также озеленение территории. Строительство объекта реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма, отметил Гоцанюк.Ранее председатель Совмина сообщил о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке, который должен быть введен в эксплуатацию до конца года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыДо конца года в Крыму откроют пять новых детских садов

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2024

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юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, крым, новости крыма, феодосия