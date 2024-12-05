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В Феодосии откроют новый индустриальный парк - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Феодосии откроют новый индустриальный парк
В Феодосии откроют новый индустриальный парк - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Феодосии откроют новый индустриальный парк
Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению, сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T21:33
2024-12-05T21:33
юрий гоцанюк
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению, сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.По его словам, промышленный кластер создается с учетом всех необходимых инженерных и транспортных инфраструктур, что позволит ускорить развитие бизнеса в Крыму.По его информации, сейчас на объекте укладывают плитку, устанавливают плинтусы, окрашивают стены административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта.Также ведется обвязка очистных сооружений, установка ограждений, а также озеленение территории. Строительство объекта реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма, отметил Гоцанюк.Ранее председатель Совмина сообщил о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке, который должен быть введен в эксплуатацию до конца года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыДо конца года в Крыму откроют пять новых детских садов
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, крым, новости крыма, феодосия
В Феодосии откроют новый индустриальный парк

Промышленный индустриальный парк "Феодосия" готов на 98%

21:33 05.12.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Феодосии откроют новый индустриальный парк
В Феодосии откроют новый индустриальный парк
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению, сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.
По его словам, промышленный кластер создается с учетом всех необходимых инженерных и транспортных инфраструктур, что позволит ускорить развитие бизнеса в Крыму.

"Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 98%. На площадке трудятся около ста специалистов и задействовано более 30 единиц техники", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его информации, сейчас на объекте укладывают плитку, устанавливают плинтусы, окрашивают стены административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта.
Также ведется обвязка очистных сооружений, установка ограждений, а также озеленение территории. Строительство объекта реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма, отметил Гоцанюк.
Ранее председатель Совмина сообщил о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке, который должен быть введен в эксплуатацию до конца года.
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Юрий ГоцанюкГоспрограмма социально-экономического развития КрымаКрымНовости КрымаФеодосия
 
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