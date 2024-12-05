https://crimea.ria.ru/20241205/unichtozheny-300-boevikov-i-tanki-situatsiya-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1142408950.html
Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
В Курской области формирования ВСУ за сутки потеряли около трехсот боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:17
2024-12-05T16:17
2024-12-05T16:17
новости
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Курской области формирования ВСУ за сутки потеряли около трехсот боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Силами группировки войск "Север" уничтожено три танка, три БМП, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция РЭБ и пять минометов. Боевые действия проводились в районе сел Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Мартыновка, Правда, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Локня в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники.Накануне армия России ликвидировала в Курской области 280 боевиков, танк и две бронированные машины. Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Курской области – названы потери ВСУ за суткиПотери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиковМассированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
В Курской области за сутки уничтожили три танка и около трехсот боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Курской области формирования ВСУ за сутки потеряли около трехсот боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Силами группировки войск "Север" уничтожено три танка, три БМП, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция РЭБ и пять минометов. Боевые действия проводились в районе сел Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Мартыновка, Правда, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Локня в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники.
Накануне армия России ликвидировала в Курской области
280 боевиков, танк и две бронированные машины. Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА
украинских боевиков.
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