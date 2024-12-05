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Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"
Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке" - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"
Памятник лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T07:10
2024-12-05T07:10
2024-12-05T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятник лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты.Об окончании переговоров с властями Ялты по передаче монумента РИА Новости сообщили в Российской академии художеств в Москве, президентом которой является автор скульптуры Зураб Церетели.Глава администрации Ялты Янина Павленко на вопрос РИА Новости о письме автора скульптуры сообщила, что оно получено.И поблагодарила Зураба Церетели за взаимодействие и прохождение всех юридических процедур по передаче монумента.Автор скульптуры мечтал, чтобы его детище напоминало о Ялтинской конференции глав трех государств, события мирового значения, проходившего в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года.Церетели тщательно продумывал, каким должен быть его памятник, работал с фотоматериалами и искал образы лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. По композиции памятник как будто бы копирует знаменитое фото, на котором главы государств запечатлены во время переговоров в итальянском дворе дворца.Трехметровая бронзовая скульптура весом в 10 тонн была изготовлена на средства спонсоров и отлита на Санкт-Петербургском заводе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВосемь дней, которые поменяли мирКак жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
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Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"
В собственность Ялты передали памятник "Большой тройке"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятник лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты.
Об окончании переговоров с властями Ялты по передаче монумента РИА Новости сообщили в Российской академии художеств в Москве, президентом которой является автор скульптуры Зураб Церетели.
"В настоящее все переговоры относительно документального оформления закончены. Документы со стороны Автора, Церетели Зураба Константиновича, подписаны и переданы в Администрацию города Ялта Республики Крым", – сказано в ответе советника президента академии на запрос.
Глава администрации Ялты Янина Павленко на вопрос РИА Новости о письме автора скульптуры сообщила, что оно получено.
"На этой неделе получили от автора монумента Зураба Константиновича Церетели договор добровольного пожертвования, по которому скульптурная композиция передана в собственность муниципалитета... в дальнейшем памятник будет поставлена на баланс МБУ "Зеленстрой" для обслуживания" , – сказала глава администрации
И поблагодарила Зураба Церетели за взаимодействие и прохождение всех юридических процедур по передаче монумента.
Автор скульптуры мечтал
, чтобы его детище напоминало о Ялтинской конференции глав трех государств, события мирового значения, проходившего в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года.
Церетели тщательно продумывал, каким должен быть его памятник, работал с фотоматериалами и искал образы лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. По композиции памятник как будто бы копирует знаменитое фото, на котором главы государств запечатлены во время переговоров в итальянском дворе дворца.
Трехметровая бронзовая скульптура весом в 10 тонн была изготовлена на средства спонсоров и отлита на Санкт-Петербургском заводе.
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