https://crimea.ria.ru/20241205/tsereteli-peredal-v-sobstvennost-yalty-pamyatnik-bolshoy-troyke-1142386524.html

Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"

Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке" - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Церетели передал в собственность Ялты памятник "Большой тройке"

Памятник лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T07:10

2024-12-05T07:10

2024-12-05T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятник лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты.Об окончании переговоров с властями Ялты по передаче монумента РИА Новости сообщили в Российской академии художеств в Москве, президентом которой является автор скульптуры Зураб Церетели.Глава администрации Ялты Янина Павленко на вопрос РИА Новости о письме автора скульптуры сообщила, что оно получено.И поблагодарила Зураба Церетели за взаимодействие и прохождение всех юридических процедур по передаче монумента.Автор скульптуры мечтал, чтобы его детище напоминало о Ялтинской конференции глав трех государств, события мирового значения, проходившего в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года.Церетели тщательно продумывал, каким должен быть его памятник, работал с фотоматериалами и искал образы лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. По композиции памятник как будто бы копирует знаменитое фото, на котором главы государств запечатлены во время переговоров в итальянском дворе дворца.Трехметровая бронзовая скульптура весом в 10 тонн была изготовлена на средства спонсоров и отлита на Санкт-Петербургском заводе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВосемь дней, которые поменяли мирКак жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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