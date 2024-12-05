https://crimea.ria.ru/20241205/tri-regiona-rossii-atakovany-ukrainskimi-bespilotnikami-1142387119.html

Украинские беспилотники атаковали три региона России

Украинские беспилотники атаковали три региона России - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Украинские беспилотники атаковали три региона России

Силы российской ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T07:39

2024-12-05T07:39

2024-12-05T07:54

новости

министерство обороны рф

пво

белгородская область

брянская область

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 14 вражеских дронов российские военные уничтожили в небе над территорией Брянской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей, уточнили в российском оборонном ведомстве.Ночью и утром 4 декабря российские средства ПВО уничтожили 35 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотникаЦентр Грозного атакован украинским беспилотником – КадыровПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители

белгородская область

брянская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, пво, белгородская область, брянская область, курская область, беспилотник (бпла, дрон)