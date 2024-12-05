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Украинские беспилотники атаковали три региона России
Украинские беспилотники атаковали три региона России - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Украинские беспилотники атаковали три региона России
Силы российской ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T07:39
2024-12-05T07:39
2024-12-05T07:54
новости
министерство обороны рф
пво
белгородская область
брянская область
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 14 вражеских дронов российские военные уничтожили в небе над территорией Брянской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей, уточнили в российском оборонном ведомстве.Ночью и утром 4 декабря российские средства ПВО уничтожили 35 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотникаЦентр Грозного атакован украинским беспилотником – КадыровПри атаке ВСУ на Шебекино ранены мирные жители
белгородская область
брянская область
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новости, министерство обороны рф, пво, белгородская область, брянская область, курская область, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники атаковали три региона России
Три региона России атакованы украинскими беспилотниками в ночь на четверг
07:39 05.12.2024 (обновлено: 07:54 05.12.2024)