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Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг
В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T06:39
2024-12-05T06:39
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхДолжностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взяткеУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг

Под Симферополем два села в четверг останутся без света из-за ремонтных работ

06:39 05.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.
В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.
В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.
Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.
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