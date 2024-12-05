https://crimea.ria.ru/20241205/prigorod-simferopolya-do-vechera-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-1142378237.html
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг
В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T06:39
2024-12-05T06:39
2024-12-05T06:39
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6d64e6e7a3edc4bfe6361e3a251e0288.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхДолжностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взяткеУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0bc5e02b6b35f81ac01d2f9aea2c3526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг
Под Симферополем два села в четверг останутся без света из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.
В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.
В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.
Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта
в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: