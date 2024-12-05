https://crimea.ria.ru/20241205/prigorod-simferopolya-do-vechera-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-1142378237.html

Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг

Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Пригород Симферополя до вечера останется без света в четверг

В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T06:39

2024-12-05T06:39

2024-12-05T06:39

крым

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в четверг жители сел Строгановка и Пионерское останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Уточняется, что электроснабжение будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.В селе Строгановка без света останутся улицы: Кызылташ, Каралес, Бахчисарайская, Озенбаш, Миллет, Нурлу, Курман, Коккоз, Коктебель, Васиет, Чатыр-Даг, Минаре, Крым-Герей, Девлет-Герей, Хаджи-Герей, Чингиз Дагжи, Шамиль Алядин, Кунешли, Кестане, Тюзлюк, Куванчлы, Хаджи-Герай, Ай-Петри, Берекет, Демерджи; переулок Тынч. Кроме того, обесточена буде насосная станция.В селе Пионерское электроэнергию отключат на улицах Алуштинская и Речная, а также на переулке Салгирный.Накануне вечером из-за аварии на сетях были обесточены 42 населенных пункта в Симферопольском районе. Без электричества оставались 18 850 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхДолжностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взяткеУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы

крым

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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