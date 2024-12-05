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Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине
Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине
Политический кризис во Франции, связанный с отставкой кабинета Мишеля Барнье, с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T12:45
2024-12-05T12:45
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франция
эммануэль макрон
политика
общество
мнения
сергей федоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Политический кризис во Франции, связанный с отставкой кабинета Мишеля Барнье, с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со стороны Парижа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров.Подарков Украине ждать не стоитФедров отметил, что финансово-экономическая ситуация во Франции "аховая", поэтому властям придется действовать, исходя из своих интересов и поддержания хоть какой-то минимальной стабильности в финансовом плане внутри страны.Политолог, в частности, указал, что к концу этого года страна подойдет с дефицитом бюджета более 6% от валового внутреннего продукта, а внутренний долг превысит 3,3 триллиона евро. Выплаты по долгам станут первой статьей французского бюджета. В следующем году республика должна выплатить 55 миллиардов евро. Поэтому любое правительство, которое придет на смену уходящему в отставку кабинету, будет вынуждено экономить, констатировал франковед.Покинет ли Макрон пост президента4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт". Таким образом, Барнье и его кабинет вынуждены уйти в отставку. Некоторые депутаты заявили, что следующим на очереди должен стать сам президент Эммануэль Макрон.Однако лишить действующего главу государства полномочий раньше официального окончания его срока вряд ли удастся, считает Федоров.Тем не менее, самому Макрону это не сильно облегчит жизнь, убежден политолог. Уже сейчас по стране намечены забастовки транспортников и госслужащих, в том числе преподавателей школ и лицеев, а также уволенных работников крупных торговых сетей.Предпосылок для стабилизации не видноПо словам Феодорова, Макрон постарается как можно скорее, возможно, в течение ближайших суток, назначить нового премьера и хоть немного успокоить ситуацию, поскольку уже 8 декабря должно состояться открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери, которое планирует посетить будущий президент США Дональд Трамп. Однако кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента, полагает эксперт.По мнению аналитика, вариант временного технического правительства из беспартийных технократов, не связанных ни с одной из политсил, мог бы стать неплохим решением. Так, например, было в Италии с кабинетом Марио Драги. Но такие компромиссы не свойственны французской политической традиции, констатирует Федоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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франция, эммануэль макрон, политика, общество, мнения, сергей федоров
Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине

Крах правительства Франции может привести к сокращению помощи Украине - эксперт

12:45 05.12.2024
 
© AP Photo Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Мишель Барнье
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo Ludovic Marin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Политический кризис во Франции, связанный с отставкой кабинета Мишеля Барнье, с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со стороны Парижа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров.

Подарков Украине ждать не стоит

"В финансовом плане Киеву явно не стоит ждать подарков от Франции. Да, Париж продолжит поставлять гаубицы Caesar, а также ракеты SCALP, бить которыми вглубь России французы пока официально не разрешили. Да, публично будут говорить, что Франция будет "поддерживать Украину до конца", но на деле отыскать пару-тройку лишних миллиардов, когда из-за дыры в бюджете падает правительство, вряд ли кто-то осмелится", - считает эксперт.

Федров отметил, что финансово-экономическая ситуация во Франции "аховая", поэтому властям придется действовать, исходя из своих интересов и поддержания хоть какой-то минимальной стабильности в финансовом плане внутри страны.
Политолог, в частности, указал, что к концу этого года страна подойдет с дефицитом бюджета более 6% от валового внутреннего продукта, а внутренний долг превысит 3,3 триллиона евро. Выплаты по долгам станут первой статьей французского бюджета. В следующем году республика должна выплатить 55 миллиардов евро. Поэтому любое правительство, которое придет на смену уходящему в отставку кабинету, будет вынуждено экономить, констатировал франковед.

Покинет ли Макрон пост президента

4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт". Таким образом, Барнье и его кабинет вынуждены уйти в отставку. Некоторые депутаты заявили, что следующим на очереди должен стать сам президент Эммануэль Макрон.
Однако лишить действующего главу государства полномочий раньше официального окончания его срока вряд ли удастся, считает Федоров.
"Президент во Франции очень серьезно защищен конституцией. Чтобы отправить его в отставку, требуется осуществить ряд очень сложных процедур. Например, нужно голосование "за" двух третей, а то и более, каждой палаты парламента. Плюс должен быть задействован Конституционный суд. В общем, это практически пустая затея", - пояснил специалист.
Тем не менее, самому Макрону это не сильно облегчит жизнь, убежден политолог. Уже сейчас по стране намечены забастовки транспортников и госслужащих, в том числе преподавателей школ и лицеев, а также уволенных работников крупных торговых сетей.

Предпосылок для стабилизации не видно

По словам Феодорова, Макрон постарается как можно скорее, возможно, в течение ближайших суток, назначить нового премьера и хоть немного успокоить ситуацию, поскольку уже 8 декабря должно состояться открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери, которое планирует посетить будущий президент США Дональд Трамп. Однако кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента, полагает эксперт.
По мнению аналитика, вариант временного технического правительства из беспартийных технократов, не связанных ни с одной из политсил, мог бы стать неплохим решением. Так, например, было в Италии с кабинетом Марио Драги. Но такие компромиссы не свойственны французской политической традиции, констатирует Федоров.
"Ситуация будет оставаться сложной, что не способствует какой-то стабилизации. И пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса, не видно какие шаги власть может предпринять для улучшения ситуации", - подытожил политолог.
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