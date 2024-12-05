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Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине

Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине

Политический кризис во Франции, связанный с отставкой кабинета Мишеля Барнье, с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T12:45

2024-12-05T12:45

2024-12-05T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Политический кризис во Франции, связанный с отставкой кабинета Мишеля Барнье, с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со стороны Парижа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров.Подарков Украине ждать не стоитФедров отметил, что финансово-экономическая ситуация во Франции "аховая", поэтому властям придется действовать, исходя из своих интересов и поддержания хоть какой-то минимальной стабильности в финансовом плане внутри страны.Политолог, в частности, указал, что к концу этого года страна подойдет с дефицитом бюджета более 6% от валового внутреннего продукта, а внутренний долг превысит 3,3 триллиона евро. Выплаты по долгам станут первой статьей французского бюджета. В следующем году республика должна выплатить 55 миллиардов евро. Поэтому любое правительство, которое придет на смену уходящему в отставку кабинету, будет вынуждено экономить, констатировал франковед.Покинет ли Макрон пост президента4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт". Таким образом, Барнье и его кабинет вынуждены уйти в отставку. Некоторые депутаты заявили, что следующим на очереди должен стать сам президент Эммануэль Макрон.Однако лишить действующего главу государства полномочий раньше официального окончания его срока вряд ли удастся, считает Федоров.Тем не менее, самому Макрону это не сильно облегчит жизнь, убежден политолог. Уже сейчас по стране намечены забастовки транспортников и госслужащих, в том числе преподавателей школ и лицеев, а также уволенных работников крупных торговых сетей.Предпосылок для стабилизации не видноПо словам Феодорова, Макрон постарается как можно скорее, возможно, в течение ближайших суток, назначить нового премьера и хоть немного успокоить ситуацию, поскольку уже 8 декабря должно состояться открытие отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери, которое планирует посетить будущий президент США Дональд Трамп. Однако кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента, полагает эксперт.По мнению аналитика, вариант временного технического правительства из беспартийных технократов, не связанных ни с одной из политсил, мог бы стать неплохим решением. Так, например, было в Италии с кабинетом Марио Драги. Но такие компромиссы не свойственны французской политической традиции, констатирует Федоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241204/makron--pokhititel-rozhdestva-chto-budet-s-frantsiey-v-politicheskiy-krizis-1142368400.html

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франция, эммануэль макрон, политика, общество, мнения, сергей федоров