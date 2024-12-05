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Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка
Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка
Уходящая администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре, но никто, тем более Европа, где находится большая часть... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T12:13
2024-12-05T12:22
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре, но никто, тем более Европа, где находится большая часть российских активов, не решится их передать Украине, понимая, чем может это обернуться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Накануне Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств.По мнению Колесниченко, это в очередной раз не больше, чем пустые слова.Большая часть замороженных российских активов на сумму свыше 250 миллиардов находятся в бельгийском депозитарно-клиринговом центре EuroClear, то есть в Европе, которая не собирается никуда ничего отдавать. Поскольку сразу же получит адекватные санкции со стороны России, и это мгновенно обрушит ее финансовую систему, аргументировал свое мнение Колесниченко.Аналогичным образом он прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, который сообщил, что подписал с Евросоюзом кредитное соглашение, в рамках которого Киеву выделят до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи после утверждения суммы всеми сторонами инициативы от G7.В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США КиевуРешение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – экспертКуда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов
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вадим колесниченко, мнения, россия, сша, новости, украина
Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка

Заявление Блинкена о передаче замороженных активов России Украине – пустышка

12:13 05.12.2024 (обновлено: 12:22 05.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре, но никто, тем более Европа, где находится большая часть российских активов, не решится их передать Украине, понимая, чем может это обернуться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
Накануне Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств.
По мнению Колесниченко, это в очередной раз не больше, чем пустые слова.

"Из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов около 50 миллиардов находятся на территории США. Поэтому рассказ о том, что G7 окончила какие-то очередные договоренности – это опять разговоры", – сказал политолог.

Большая часть замороженных российских активов на сумму свыше 250 миллиардов находятся в бельгийском депозитарно-клиринговом центре EuroClear, то есть в Европе, которая не собирается никуда ничего отдавать. Поскольку сразу же получит адекватные санкции со стороны России, и это мгновенно обрушит ее финансовую систему, аргументировал свое мнение Колесниченко.
"Америке менее опасны наши контрсанкции, но мы также можем их применить. Еще не известно, кому от чего станет легче, воровство всегда было наказуемо. Поэтому до сих пор ничего, что было обещано относительно того, как они распорядятся тем, что у нас заморозили, не было. И я сомневаюсь, что будет. Просто уходящая администрация Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре", – делает вывод эксперт.
Аналогичным образом он прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, который сообщил, что подписал с Евросоюзом кредитное соглашение, в рамках которого Киеву выделят до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи после утверждения суммы всеми сторонами инициативы от G7.

"Что касается кредитов Евросоюза Украине на 30, или 100, или других миллиардов. Нигде подобные кредиты никто не дает просто так. За кредиты нужно что-то заложить. И начинают возникать вопросы: что Украина может дать в залог. Большая часть активов там либо разрушена, либо находится не под контролем украинской власти. А другая уже в собственности американских компаний. Так что одно дело – пообещать, а другое – оформить документ и получить. И в этом я очень сомневаюсь", – подытожил эксперт.

В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим КолесниченкоМненияРоссияСШАНовостиУкраина
 
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