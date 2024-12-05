https://crimea.ria.ru/20241205/pochemu-zayavlenie-blinkena-o-peredache-ukraine-aktivov-rossii--pustyshka-1142397086.html

Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка

Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Почему заявление Блинкена о передаче Украине активов России – пустышка

Уходящая администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре, но никто, тем более Европа, где находится большая часть... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T12:13

2024-12-05T12:13

2024-12-05T12:22

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Уходящая администрация американского президента Джо Байдена хочет сделать хорошую мину при плохой игре, но никто, тем более Европа, где находится большая часть российских активов, не решится их передать Украине, понимая, чем может это обернуться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Накануне Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств.По мнению Колесниченко, это в очередной раз не больше, чем пустые слова.Большая часть замороженных российских активов на сумму свыше 250 миллиардов находятся в бельгийском депозитарно-клиринговом центре EuroClear, то есть в Европе, которая не собирается никуда ничего отдавать. Поскольку сразу же получит адекватные санкции со стороны России, и это мгновенно обрушит ее финансовую систему, аргументировал свое мнение Колесниченко.Аналогичным образом он прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко, который сообщил, что подписал с Евросоюзом кредитное соглашение, в рамках которого Киеву выделят до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи после утверждения суммы всеми сторонами инициативы от G7.В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США КиевуРешение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – экспертКуда Россия будет вкладывать резервы – ответ Путина на заморозку активов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, россия, сша, новости, украина