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Обращение Макрона к нации - главные тезисы
Обращение Макрона к нации - главные тезисы - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Обращение Макрона к нации - главные тезисы
Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T22:36
2024-12-05T22:36
2024-12-05T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон.Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Премьер Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Также Макрон заявил, что "останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году".По его словам, новый бюджет на 2025 год во Франции будет подготовлен в начале года.4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обращение Макрона к нации - главные тезисы
Обращение Макрона к нации - главные тезисы
22:36 05.12.2024 (обновлено: 22:37 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Он должен будет объединить все силы в парламенте", - сказал Макрон в обращении к французам после отставки его правительства.
Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Премьер Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке, и Макрон его принял.
"Новому премьеру будет поручено сформировать правительство общих интересов, представляющего все политические силы, которые возьмут на себя обязательство не выдвигать ему вотум недоверия", - сказал Макрон.
Также Макрон заявил, что "останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году".
По его словам, новый бюджет на 2025 год во Франции будет подготовлен в начале года.
"В начале года новое правительство подготовит новый бюджет. Это необходимо, чтобы защитить французов от автоматического роста налогов на фоне инфляции. Французы не должны платить за этот вотум недоверия", - сказал Макрон в обращении к нации.
4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия
правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".
Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.
По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.
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