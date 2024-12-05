https://crimea.ria.ru/20241205/obraschenie-makrona-k-natsii---glavnye-tezisy-1142420726.html

Обращение Макрона к нации - главные тезисы

Обращение Макрона к нации - главные тезисы - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Обращение Макрона к нации - главные тезисы

Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T22:36

2024-12-05T22:36

2024-12-05T22:37

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон.Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Премьер Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке, и Макрон его принял. Также Макрон заявил, что "останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году".По его словам, новый бюджет на 2025 год во Франции будет подготовлен в начале года.4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, политика, в мире, новости