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Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи
Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи
Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили новыми портретами героев СВО. На мероприятие пришли родственники погибших участников спецоперации и... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T14:15
2024-12-05T14:15
керчь
герои сво
новости крыма
крым
общество
константин бахарев
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили новыми портретами героев СВО. На мероприятие пришли родственники погибших участников спецоперации и представители администрации города.Стенд "Герои СВО" открыли в декабре 2023 года по инициативе администрации города. За это время на нем разместили 62 портрета погибших на СВО керчан. Дизайн и макет стенда разработал житель города Александр Рочев."Было принято решение увековечить наших героев, чтобы все керчане знали, помнили и гордились нашими защитниками. Сегодня мы называем в честь них улицы, устанавливаем памятные таблички на школах, колледжах, университетах. Говорим о том, ради чего они отдали свои жизни", - сказал глава муниципального образования городской округ Керчь Денис Колесник.Возложить цветы к портретам своих родных пришли матери, жены и дети погибших героев.На мероприятии присутствовал и депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев. Он подчеркнул, что увековечить память защитников Отечества – это священный долг. Такой же священный долг и помогать их родным."Герои для нас с вами – это те, кто с оружием в руках защищают свободу и независимость нашей Родины. Это те, благодаря кому мы живем, на кого мы равняемся, у кого мы в неоплатном долгу. Мы будем заботиться об их детях, материях, женах, сестрах. Никого мы не оставим один на один со своим горем. И сделаем все, чтобы память о павших героях жила вечно", - заявил Бахарев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО ПавловымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуАллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керчь, герои сво, новости крыма, крым, общество, константин бахарев, память
Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи

Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО

14:15 05.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили новыми портретами героев СВО. На мероприятие пришли родственники погибших участников спецоперации и представители администрации города.
Стенд "Герои СВО" открыли в декабре 2023 года по инициативе администрации города. За это время на нем разместили 62 портрета погибших на СВО керчан. Дизайн и макет стенда разработал житель города Александр Рочев.
© РИА Новости КрымПамятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО
Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО
"Было принято решение увековечить наших героев, чтобы все керчане знали, помнили и гордились нашими защитниками. Сегодня мы называем в честь них улицы, устанавливаем памятные таблички на школах, колледжах, университетах. Говорим о том, ради чего они отдали свои жизни", - сказал глава муниципального образования городской округ Керчь Денис Колесник.
Возложить цветы к портретам своих родных пришли матери, жены и дети погибших героев.
"Это такая потеря, особенно для нас, матерей, когда мы хороним своих сыновей. Всегда будем помнить их. Вечная память всем погибшим. Они нам дарят мир, и мы будем помнить об этом. Очень сожалеем, что они не смогли дожить до победы", - сказала Наталья Арутюнян, мать погибшего на СВО керчанина Руслана Бородина.
© РИА Новости КрымПамятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО
Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили портретами героев СВО
На мероприятии присутствовал и депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев. Он подчеркнул, что увековечить память защитников Отечества – это священный долг. Такой же священный долг и помогать их родным.
"Герои для нас с вами – это те, кто с оружием в руках защищают свободу и независимость нашей Родины. Это те, благодаря кому мы живем, на кого мы равняемся, у кого мы в неоплатном долгу. Мы будем заботиться об их детях, материях, женах, сестрах. Никого мы не оставим один на один со своим горем. И сделаем все, чтобы память о павших героях жила вечно", - заявил Бахарев.
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КерчьГерои СВОНовости КрымаКрымОбществоКонстантин БахаревПамять
 
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