https://crimea.ria.ru/20241205/novye-portrety-geroev-svo-dopolnili-pamyatnyy-stend-v-kerchi-1142388638.html

Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи

Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи

Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили новыми портретами героев СВО. На мероприятие пришли родственники погибших участников спецоперации и... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T14:15

2024-12-05T14:15

2024-12-05T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятный стенд в сквере Афганцев в Керчи дополнили новыми портретами героев СВО. На мероприятие пришли родственники погибших участников спецоперации и представители администрации города.Стенд "Герои СВО" открыли в декабре 2023 года по инициативе администрации города. За это время на нем разместили 62 портрета погибших на СВО керчан. Дизайн и макет стенда разработал житель города Александр Рочев."Было принято решение увековечить наших героев, чтобы все керчане знали, помнили и гордились нашими защитниками. Сегодня мы называем в честь них улицы, устанавливаем памятные таблички на школах, колледжах, университетах. Говорим о том, ради чего они отдали свои жизни", - сказал глава муниципального образования городской округ Керчь Денис Колесник.Возложить цветы к портретам своих родных пришли матери, жены и дети погибших героев.На мероприятии присутствовал и депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев. Он подчеркнул, что увековечить память защитников Отечества – это священный долг. Такой же священный долг и помогать их родным."Герои для нас с вами – это те, кто с оружием в руках защищают свободу и независимость нашей Родины. Это те, благодаря кому мы живем, на кого мы равняемся, у кого мы в неоплатном долгу. Мы будем заботиться об их детях, материях, женах, сестрах. Никого мы не оставим один на один со своим горем. И сделаем все, чтобы память о павших героях жила вечно", - заявил Бахарев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО ПавловымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуАллею памяти погибших в зоне СВО создали в Джанкойском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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