https://crimea.ria.ru/20241205/novosti-svo-rossiyskie-voennye-unichtozhili-esche-1725-boevikov-za-sutki-1142403115.html

Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки

Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки

Российские военные уничтожили за сутки в зоне СВО более 1725 украинских боевиков, а также поразили военную технику и склады вооружения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:44

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки в зоне СВО более 1725 украинских боевиков, а также поразили военную технику и склады вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Бойцы "Запада" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113, две гаубицы М198 и орудие L-119 производства Великобритании, две станции РЭБ "Захист-АФ", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США и три склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, отразили две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины, из них две Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", орудие Д-20 и пушку "Рапира".Группировка "Восток" отразила восемь контратак. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopar, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и САУ Caesar производства Франции.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 45 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Сутками ранее российские военные уничтожили 1600 боевиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и миномета, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской областиРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиАрмия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), инфографика