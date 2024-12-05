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Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки
Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки
Российские военные уничтожили за сутки в зоне СВО более 1725 украинских боевиков, а также поразили военную технику и склады вооружения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T13:24
2024-12-05T13:44
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки в зоне СВО более 1725 украинских боевиков, а также поразили военную технику и склады вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Бойцы "Запада" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113, две гаубицы М198 и орудие L-119 производства Великобритании, две станции РЭБ "Захист-АФ", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США и три склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, отразили две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины, из них две Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", орудие Д-20 и пушку "Рапира".Группировка "Восток" отразила восемь контратак. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopar, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и САУ Caesar производства Франции.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 45 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Сутками ранее российские военные уничтожили 1600 боевиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и миномета, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской областиРоссийские военные разгромили погранотряд Украины в Харьковской областиАрмия России ударила авиацией и БПЛА по военным аэродромам на Украине
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), инфографика
Новости СВО: российские военные уничтожили еще 1725 боевиков за сутки

Армия России за сутки ликвидировала 1725 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

13:24 05.12.2024 (обновлено: 13:44 05.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки в зоне СВО более 1725 украинских боевиков, а также поразили военную технику и склады вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.
Бойцы "Запада" отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113, две гаубицы М198 и орудие L-119 производства Великобритании, две станции РЭБ "Захист-АФ", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США и три склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, отразили две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.
Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили девять контратак ВСУ. Противник потерял 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и два бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины, из них две Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", орудие Д-20 и пушку "Рапира".
Сводка Минобороны РФ на 5.12.24Сводка Минобороны РФ на 5.12.24
Группировка "Восток" отразила восемь контратак. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopar, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и САУ Caesar производства Франции.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 45 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.
Сутками ранее российские военные уничтожили 1600 боевиков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и миномета, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.
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