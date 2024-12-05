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Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Крымский мост перекрыт
Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T14:02
2024-12-05T14:03
крымский мост
транспорт
керченский пролив
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
крымский мост
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, керчь, новости, крым, новости крыма
Крымский мост перекрыт

Движение по Крымскому мосту остановлено

14:02 05.12.2024 (обновлено: 14:03 05.12.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Крымский мостТранспортКерченский проливКерчьНовостиКрымНовости Крыма
 
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