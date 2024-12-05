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Крымский мост открыт после временной остановки движения - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Крымский мост открыт после временной остановки движения
Крымский мост открыт после временной остановки движения - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Крымский мост открыт после временной остановки движения
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T14:07
2024-12-05T14:07
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, новости, новости крыма, крым, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост открыт после временной остановки движения

Крымский мост открыли для проезда машин

14:07 05.12.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мостНовостиНовости КрымаКрымТранспортКерчьКерченский проливТамань
 
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