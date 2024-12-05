https://crimea.ria.ru/20241205/kontingent-nato-na-ukraine-i-novyy-dogovor-s-belorussiey-glavnoe-za-den-1142421351.html

Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день

Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день

В НАТО обсуждают ввод своего миротворческого контингента на Украину и создание там демилитаризованной зоны. Происходящее в зоне СВО определит жизнь россиян на... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T23:24

2024-12-05T23:24

2024-12-05T23:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В НАТО обсуждают ввод своего миротворческого контингента на Украину и создание там демилитаризованной зоны. Происходящее в зоне СВО определит жизнь россиян на несколько десятилетий вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. Зеленский ввел санкции против новых властей Грузии, а Китай – против нескольких крупных американских компаний. Во Франции президент Эммануэль Макрон принял отставку правительства, Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в Республикой Беларусь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуПолитики стран-членов НАТО обсуждают план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева, которые бы "не провоцировали" Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Правительства начали рассматривать различные согласованные сценарии прекращения войны. Обсуждается вопрос о гарантиях безопасности, которые защитили бы Украину, не провоцируя при этом (президента России Владимира) Путина", – говорится в публикации.Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ – ПутинВсе, что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, будет определять жизнь России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия как минимум", - сказал глава государства.Зеленский ввел санкции против властей ГрузииСоответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского. В тексте документа отмечается, что в списки внесены 19 человек, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, главу Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури, мэра Тбилиси Каху Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента."Только что подписал указ, который приводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Эти санкции направлены против той части грузинского правительства, которая сдает Грузию Путину. Мы не должны терять никого в этом регионе — ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Мы должны объединиться, чтобы защитить себя от Москвы", - заявил Зеленский на видео.Китай ввел санкции против предприятий американского ВПКВ Китае ввели санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей. Активы подсанкционных юридических и физических лиц замораживаются, с ними запрещается вести бизнес. Этот шаг был предпринят в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР."США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Макрон принял отставку правительства ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства."Премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он (Макрон – ред.) принял", - говорится в заявлении.Политический кризис с большой долей вероятности приведет к сокращению финансовой помощи Украине со стороны Парижа.Договор с Белоруссией о гарантиях безопасностиДоговор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства должен быть подписан в ближайшее время, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", – говорится в тексте документа.В ходе переговоров МИД России разрешается вносить в проект договора не имеющие принципиального характера изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241205/kak-rossiya-postupaet-s-dokhodami-ot-zapadnykh-aktivov---siluanov-1142420008.html

https://crimea.ria.ru/20241205/moschnoe-zemletryasenie-magnitudoy-73-v-ssha---obyavlena-ugroza-tsunami-1142420168.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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