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Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин
Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин
Правительство России подготовило документы для новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:29
2024-12-05T15:29
владимир путин (политик)
россия
правительство россии
нацпроекты в россии
новости
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило документы для новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам."Они (новые нацпроекты – ред.) будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены", - сказал глава государства.Путин также призвал кабмин учесть выводы и рекомендации Счетной палаты при реализации новых нацпроектов, которые "призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия".Президент подчеркнул, что расходы на реализацию нацпроектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы.Путин указал, что пока такая ситуация просматривается далеко не по всем показателям. Например, сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты в ближайшие пять лет, не изменится, останется на уровне 2023 года. Очевидно, что это "явно заниженная оценка", констатировал президент.Ранее Путин отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Кроме того, до конца года количество отремонтированных школ составит 4800. Всего в 2022-2026 годах запланирован капитальный ремонт 7346 зданий, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку водыСовет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
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владимир путин (политик), россия, правительство россии, нацпроекты в россии, новости, политика, экономика
Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин

Правительство России подготовило документы для запуска новых нацпроектов – Путин

15:29 05.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило документы для новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совет по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Они (новые нацпроекты – ред.) будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены", - сказал глава государства.
Путин также призвал кабмин учесть выводы и рекомендации Счетной палаты при реализации новых нацпроектов, которые "призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия".
Президент подчеркнул, что расходы на реализацию нацпроектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы.
"Прежде всего, целевые показатели национальных проектов должны быть объективны, основываться на, уже не раз говорил об этом, на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов", - добавил он.
Путин указал, что пока такая ситуация просматривается далеко не по всем показателям. Например, сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты в ближайшие пять лет, не изменится, останется на уровне 2023 года. Очевидно, что это "явно заниженная оценка", констатировал президент.
Ранее Путин отметил, что в рамках национального проекта "Демография" в России с 2019 года построили около 1400 школ, в которых учатся 850 тысяч детей. Кроме того, до конца года количество отремонтированных школ составит 4800. Всего в 2022-2026 годах запланирован капитальный ремонт 7346 зданий, добавил президент.
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