Рейтинг@Mail.ru
37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241205/37-milliardov-investitsiy-i-novogodnyaya-klubnika-glavnoe-za-den-v-krymu-1142420491.html
37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму
37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024
37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму
Крымская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме подписала девять соглашений и меморандумов на 37 миллиардов рублей. ФСБ задержала в Крыму... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T23:35
2024-12-05T23:35
новости крыма
общество
крым
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137333684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcd9276db42bc55475d720242af57fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Крымская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме подписала девять соглашений и меморандумов на 37 миллиардов рублей. ФСБ задержала в Крыму двух россиян, которые нелегально трудоустраивали мигрантов. Часть денег от национализации имущества украинских олигархов на полуострове потратят на новые трансформаторы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В республике задумались о наполнении Северо-Крымского канала без восстановления дамбы Каховской ГЭС. Фермеры полуострова разработали технологию выращивания клубники зимой, в Керчи после обращения к Путину в ходе "Прямой линии" спасли от разрушения здание школы №11. На полуострове открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумовВ Уфе на полях Ялтинского международного экономического форума подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство, отметил он. В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.Дистрибьюторы в ходе ЯМЭФ заинтересовались крымскими винами - две крупные компании заявили, что готовы поддерживать их развитие. Кроме того, в рамках соглашений будет построено два новых завода на территории Феодосийского индустриального парка.Двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцевФакт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым вскрыли сотрудники ФСБ и МВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что двое граждан РФ подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории Республики, и организовывали их незаконное проживание на территории Крыма без фактической регистрации по месту пребывания. Также они предоставляли им оплачиваемую работу на производственном объекте", - говорится в сообщении.В отношении двух организаторов канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело.Часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, выделят на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Принято решение из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, дополнительно выделить предприятию "Крымэнерго" 50 млн рублей на установку еще 16 трансформаторных подстанций", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.Северо-Крымский канал без восстановления Каховской ГЭСЭто можно сделать за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, некоторые расчеты, необходимые для проектирования, можно начинать, над этим уже работают специалисты Крыма и Херсонской области."Это в пять раз дешевле, чем восстанавливать Каховскую дамбу. И объем наполнения будет около 50%. Этого, в принципе, будет хватать для наполнения водохранилищ и для перспективы в орошении", – считает Кратюк.Крымская клубника к Новому годуКрымские фермеры разработали уникальную технологию производства клубники и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники, но только теперь опыт оказался позитивным."Собрали немного, но были и отправки в Москву, где произвели фурор. Мы откорректировали работу, поняли, когда должны высаживать, как ухаживать, какое питание должно быть у растений в осенний период. И, учитывая этот опыт, в следующем году рассчитываем, что у нас будет уже более серьезный урожай", – рассказал Коздоба.Школа в Керчи после обращения к ПутинуКапитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы."Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда МорозаМинистерство новогодних дел Деда Мороза открылось в селе Кизиловое Симферопольского района, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма."В гости будут ждать мальчишек и девчонок 4-11 лет с родителями. Ребята окажутся в эпицентре новогодних чудес, пройдут приключенческую игру по спасению министерства, встретятся со сказочными героями, вернут к работе карамельный цех и сделают вкусные леденцы к Новому году", – говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20241205/nad-krymom-otrabotala-pvo-1142421069.html
https://crimea.ria.ru/20241205/v-feodosii-otkroyut-novyy-industrialnyy-park-1142415693.html
https://crimea.ria.ru/20241205/krymskuyu-produktsiyu-budut-postavlyat-v-bashkortostan-1142417362.html
https://crimea.ria.ru/20241205/dlya-rosta-i-ot-bolezney-unikalnye-kormovye-dobavki-razrabotali-v-krymu-1142416097.html
https://crimea.ria.ru/20241205/iz-kirgizii-cherez-germaniyu-v-krym-opyt-semi-repatriantov-1142406585.html
https://crimea.ria.ru/20241205/krymskimi-vinami-na-yamef-zainteresovalis-krupnye-distribyutery-1142408705.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137333684_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_22e3d4a588eef6293483a564d6c81a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, общество, крым, главное за день
37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму

Крымская делегация на ЯМЭФ и новогодняя клубника - главное за день в Крыму 5 декабря

23:35 05.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Крымская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме подписала девять соглашений и меморандумов на 37 миллиардов рублей. ФСБ задержала в Крыму двух россиян, которые нелегально трудоустраивали мигрантов. Часть денег от национализации имущества украинских олигархов на полуострове потратят на новые трансформаторы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В республике задумались о наполнении Северо-Крымского канала без восстановления дамбы Каховской ГЭС. Фермеры полуострова разработали технологию выращивания клубники зимой, в Керчи после обращения к Путину в ходе "Прямой линии" спасли от разрушения здание школы №11. На полуострове открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов

В Уфе на полях Ялтинского международного экономического форума подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство, отметил он. В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.
Дистрибьюторы в ходе ЯМЭФ заинтересовались крымскими винами - две крупные компании заявили, что готовы поддерживать их развитие. Кроме того, в рамках соглашений будет построено два новых завода на территории Феодосийского индустриального парка.
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 22:48
Над Крымом отработала ПВО

Двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцев

Факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым вскрыли сотрудники ФСБ и МВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что двое граждан РФ подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории Республики, и организовывали их незаконное проживание на территории Крыма без фактической регистрации по месту пребывания. Также они предоставляли им оплачиваемую работу на производственном объекте", - говорится в сообщении.
В отношении двух организаторов канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело.
В Феодосии откроют новый индустриальный парк
Вчера, 21:33
В Феодосии откроют новый индустриальный парк

Часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы

50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, выделят на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Принято решение из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, дополнительно выделить предприятию "Крымэнерго" 50 млн рублей на установку еще 16 трансформаторных подстанций", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.
Электромашиностроительный завод Фирма Сэлма - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 18:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан

Северо-Крымский канал без восстановления Каховской ГЭС

Это можно сделать за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
По его словам, некоторые расчеты, необходимые для проектирования, можно начинать, над этим уже работают специалисты Крыма и Херсонской области.
"Это в пять раз дешевле, чем восстанавливать Каховскую дамбу. И объем наполнения будет около 50%. Этого, в принципе, будет хватать для наполнения водохранилищ и для перспективы в орошении", – считает Кратюк.
В Крыму разработали уникальные кормовые добавки для увеличения продуктивности животных
Вчера, 18:45
Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в Крыму

Крымская клубника к Новому году

Крымские фермеры разработали уникальную технологию производства клубники и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.
Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники, но только теперь опыт оказался позитивным.
"Собрали немного, но были и отправки в Москву, где произвели фурор. Мы откорректировали работу, поняли, когда должны высаживать, как ухаживать, какое питание должно быть у растений в осенний период. И, учитывая этот опыт, в следующем году рассчитываем, что у нас будет уже более серьезный урожай", – рассказал Коздоба.
Эльвира Кельм - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Вчера, 19:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов

Школа в Керчи после обращения к Путину

Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы.
"Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.
Вино
Вчера, 16:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы

В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза

Министерство новогодних дел Деда Мороза открылось в селе Кизиловое Симферопольского района, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.
"В гости будут ждать мальчишек и девчонок 4-11 лет с родителями. Ребята окажутся в эпицентре новогодних чудес, пройдут приключенческую игру по спасению министерства, встретятся со сказочными героями, вернут к работе карамельный цех и сделают вкусные леденцы к Новому году", – говорится в сообщении.
Новости КрымаОбществоКрымГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:31Мощные удары по Украине - что известно
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:46Александр Хинштейн - биография
23:3537 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму
23:24Контингент НАТО на Украине и новый договор с Белоруссией: главное за день
22:48Над Крымом отработала ПВО
22:44Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
22:36Обращение Макрона к нации - главные тезисы
22:07Мощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунами
21:57Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов
21:41Для чего в России хотят ввести понятие "студенческая семья"
21:33В Феодосии откроют новый индустриальный парк
21:19В Севастополе простились с героем спецоперации Алексеем Винницким
21:02ЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе
20:49Защищал мирных жителей в Курской области: в Алуште простились с героем
20:26В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой
20:13Авария после ремонта: в Феодосии больше 40 улиц без воды
19:56Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: в чем его цель
19:41В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
Лента новостейМолния