https://crimea.ria.ru/20241205/37-milliardov-investitsiy-i-novogodnyaya-klubnika-glavnoe-za-den-v-krymu-1142420491.html

37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму

37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму - РИА Новости Крым, 05.12.2024

37 миллиардов инвестиций и новогодняя клубника: главное за день в Крыму

Крымская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме подписала девять соглашений и меморандумов на 37 миллиардов рублей. ФСБ задержала в Крыму... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T23:35

2024-12-05T23:35

2024-12-05T23:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Крымская делегация на Ялтинском международном экономическом форуме подписала девять соглашений и меморандумов на 37 миллиардов рублей. ФСБ задержала в Крыму двух россиян, которые нелегально трудоустраивали мигрантов. Часть денег от национализации имущества украинских олигархов на полуострове потратят на новые трансформаторы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В республике задумались о наполнении Северо-Крымского канала без восстановления дамбы Каховской ГЭС. Фермеры полуострова разработали технологию выращивания клубники зимой, в Керчи после обращения к Путину в ходе "Прямой линии" спасли от разрушения здание школы №11. На полуострове открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумовВ Уфе на полях Ялтинского международного экономического форума подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство, отметил он. В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.Дистрибьюторы в ходе ЯМЭФ заинтересовались крымскими винами - две крупные компании заявили, что готовы поддерживать их развитие. Кроме того, в рамках соглашений будет построено два новых завода на территории Феодосийского индустриального парка.Двое россиян незаконно трудоустраивали иностранцевФакт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Республики Крым вскрыли сотрудники ФСБ и МВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что двое граждан РФ подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории Республики, и организовывали их незаконное проживание на территории Крыма без фактической регистрации по месту пребывания. Также они предоставляли им оплачиваемую работу на производственном объекте", - говорится в сообщении.В отношении двух организаторов канала нелегальной миграции возбуждено уголовное дело.Часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, выделят на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Принято решение из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, дополнительно выделить предприятию "Крымэнерго" 50 млн рублей на установку еще 16 трансформаторных подстанций", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.Северо-Крымский канал без восстановления Каховской ГЭСЭто можно сделать за счет резервных русел – проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, некоторые расчеты, необходимые для проектирования, можно начинать, над этим уже работают специалисты Крыма и Херсонской области."Это в пять раз дешевле, чем восстанавливать Каховскую дамбу. И объем наполнения будет около 50%. Этого, в принципе, будет хватать для наполнения водохранилищ и для перспективы в орошении", – считает Кратюк.Крымская клубника к Новому годуКрымские фермеры разработали уникальную технологию производства клубники и с 2025 года будут радовать ценителей ягод в декабре. Об этом рассказал директор одного из предприятий республики, специализирующихся на выращивании клубники, Андрей Коздоба.Он отметил, что на предприятии уже не первый год пробуют осенние сборы клубники, но только теперь опыт оказался позитивным."Собрали немного, но были и отправки в Москву, где произвели фурор. Мы откорректировали работу, поняли, когда должны высаживать, как ухаживать, какое питание должно быть у растений в осенний период. И, учитывая этот опыт, в следующем году рассчитываем, что у нас будет уже более серьезный урожай", – рассказал Коздоба.Школа в Керчи после обращения к ПутинуКапитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы."Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда МорозаМинистерство новогодних дел Деда Мороза открылось в селе Кизиловое Симферопольского района, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма."В гости будут ждать мальчишек и девчонок 4-11 лет с родителями. Ребята окажутся в эпицентре новогодних чудес, пройдут приключенческую игру по спасению министерства, встретятся со сказочными героями, вернут к работе карамельный цех и сделают вкусные леденцы к Новому году", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20241205/nad-krymom-otrabotala-pvo-1142421069.html

https://crimea.ria.ru/20241205/v-feodosii-otkroyut-novyy-industrialnyy-park-1142415693.html

https://crimea.ria.ru/20241205/krymskuyu-produktsiyu-budut-postavlyat-v-bashkortostan-1142417362.html

https://crimea.ria.ru/20241205/dlya-rosta-i-ot-bolezney-unikalnye-kormovye-dobavki-razrabotali-v-krymu-1142416097.html

https://crimea.ria.ru/20241205/iz-kirgizii-cherez-germaniyu-v-krym-opyt-semi-repatriantov-1142406585.html

https://crimea.ria.ru/20241205/krymskimi-vinami-na-yamef-zainteresovalis-krupnye-distribyutery-1142408705.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, общество, крым, главное за день