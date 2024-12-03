https://crimea.ria.ru/20241203/zanyatiya-po-boevoy-gotovnosti-startovali-v-belorussii-1142325463.html
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T08:32
2024-12-03T08:32
2024-12-03T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики.В Минобороны Республики Беларусь уточняют, что комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.В военном ведомстве обратили внимание, что данные занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.В октябре Минобороны республики сообщало, что белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюЛукашенко высказался о возможной войне с Украиной"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белоруссия, министерство обороны республики беларусь, новости, учения, в мире
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
В Вооруженных силах Белоруссии проводятся занятия по боевой готовности
08:32 03.12.2024 (обновлено: 08:37 03.12.2024)