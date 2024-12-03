https://crimea.ria.ru/20241203/zanyatiya-po-boevoy-gotovnosti-startovali-v-belorussii-1142325463.html

Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии

Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии

Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T08:32

2024-12-03T08:32

2024-12-03T08:37

белоруссия

министерство обороны республики беларусь

новости

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики.В Минобороны Республики Беларусь уточняют, что комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.В военном ведомстве обратили внимание, что данные занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.В октябре Минобороны республики сообщало, что белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюЛукашенко высказался о возможной войне с Украиной"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, министерство обороны республики беларусь, новости, учения, в мире