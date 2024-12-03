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Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии
Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T08:32
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новости
учения
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики.В Минобороны Республики Беларусь уточняют, что комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.В военном ведомстве обратили внимание, что данные занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.В октябре Минобороны республики сообщало, что белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюЛукашенко высказался о возможной войне с Украиной"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
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белоруссия, министерство обороны республики беларусь, новости, учения, в мире
Занятия по боевой готовности стартовали в Белоруссии

В Вооруженных силах Белоруссии проводятся занятия по боевой готовности

08:32 03.12.2024 (обновлено: 08:37 03.12.2024)
 
© Погранкомитет Белоруссии ВС Белоруссии
ВС Белоруссии
© Погранкомитет Белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Занятия по боевой готовности проводятся с сегодняшнего дня в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны республики.
"В Вооруженных Силах с 3 декабря проводятся плановые занятия по боевой готовности. Все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024-2025 учебном году", – говорится в сообщении.
В Минобороны Республики Беларусь уточняют, что комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.
В военном ведомстве обратили внимание, что данные занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
В октябре Минобороны республики сообщало, что белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил.
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