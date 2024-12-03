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В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело
В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T10:27
2024-12-03T10:27
симферополь
александр бастрыкин
владимир терентьев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в Симферополе. Об этом сообщает Информационный центр СК.О смерти 73-летней женщины, страдавшей рядом заболеваний, сообщила ее дочь. По словам заявительницы, управляющая пансионатом самовольно приняла решение о смене назначенных пенсионерке жизненно необходимых лекарств.В один из дней состояние пациентки значительно ухудшилось, она потеряла сознание. При этом прибывшая бригада скорой помощи отказала в транспортировке ее в больницу, незаконно оформив отказ от госпитализации. В тот же день женщина скончалась.Кроме того, по словам заявительницы, при жизни мать неоднократно сообщала ей, что персонал учреждения оскорбляет и избивает подопечных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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симферополь, александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, происшествия, уголовный кодекс
В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело

После смерти пенсионерки в пансионате в Крыму Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

10:27 03.12.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в Симферополе. Об этом сообщает Информационный центр СК.
О смерти 73-летней женщины, страдавшей рядом заболеваний, сообщила ее дочь. По словам заявительницы, управляющая пансионатом самовольно приняла решение о смене назначенных пенсионерке жизненно необходимых лекарств.
В один из дней состояние пациентки значительно ухудшилось, она потеряла сознание. При этом прибывшая бригада скорой помощи отказала в транспортировке ее в больницу, незаконно оформив отказ от госпитализации. В тот же день женщина скончалась.
Кроме того, по словам заявительницы, при жизни мать неоднократно сообщала ей, что персонал учреждения оскорбляет и избивает подопечных.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело о представить доклад о ходе и результатах его расследования", – говорится в сообщении.

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СимферопольАлександр БастрыкинВладимир ТерентьевСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости КрымаПроисшествияУголовный кодекс
 
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