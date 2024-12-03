https://crimea.ria.ru/20241203/v-krymu-v-pansionate-umerla-zhenschina--bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1142328695.html

В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело

В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 03.12.2024

В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T10:27

2024-12-03T10:27

2024-12-03T10:27

симферополь

александр бастрыкин

владимир терентьев

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

происшествия

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в Симферополе. Об этом сообщает Информационный центр СК.О смерти 73-летней женщины, страдавшей рядом заболеваний, сообщила ее дочь. По словам заявительницы, управляющая пансионатом самовольно приняла решение о смене назначенных пенсионерке жизненно необходимых лекарств.В один из дней состояние пациентки значительно ухудшилось, она потеряла сознание. При этом прибывшая бригада скорой помощи отказала в транспортировке ее в больницу, незаконно оформив отказ от госпитализации. В тот же день женщина скончалась.Кроме того, по словам заявительницы, при жизни мать неоднократно сообщала ей, что персонал учреждения оскорбляет и избивает подопечных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, происшествия, уголовный кодекс