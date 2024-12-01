https://crimea.ria.ru/20241201/kuinzhi-deyneka-ayvazovskiy-v-moskve-vystavlyayut-60-poloten-o-kryme-1142282493.html

Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме

Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме

Более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T14:06

2024-12-01T14:06

2024-12-01T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Более 400 экспонатов из российских музеев, включая полотна Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Архипа Куинджи представили в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве в рамках выставки "Наш! Путь на пользу" к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.Экспозиция работает в выставочном зале "Атриум", в ней собраны картины с крымскими сюжетами Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Ильи Репина, Александра Дейнеки и многих других. Кроме видовых пейзажей и портретов, посетителей выставки также познакомят с первыми декретами Екатерины II и князя Потемкина, историческими картами и планами развития, современными масштабными архитектурными и инфраструктурными проектами, литературными, музыкальными произведениями и кинофильмами."Проект является научным исследованием, художественной "реконструкцией" объемного поликультурного "слепка" двух с половиной столетий изучения Крыма и его влияния не только на русскую культуру, но шире — в целом на нашу ментальность. Экспозиция предлагает зрителю взгляд на феномен "Крым наш!" как на беспрецедентный растянутый во времени медиапроект, который длится уже два с половиной столетия", - цитирует пресс-служба директора музейно-выставочного центра "Российская галерея искусств" Виталия Зотова.На выставке история полуострова показана ретроспективно — от включения Крыма в состав Российской империи в 1783 году и основания Севастополя до настоящего времени и мечты о будущем. Разделы экспозиции посвящены разным аспектам понимания образа Крыма: научному изучению полуострова, развитию его потенциала, появлению его садов, дворцов и здравниц, героическому прошлому, особой роли в литературе, кинематографе и бесконечным попыткам великих художников запечатлеть крымскую природу.У выставочного зала "Атриум" установлена мини-копия арт-объекта "Человек, смотрящий в море", оригинал которого находится в арт-кластере "Таврида" в Судаке. Инсталляция олицетворяет каждого, кто ищет вдохновение для нового свершения и ведет поиски идеала внешнего мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка легендарной картины Александра Дейнеки открылась в СевастополеВ Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости КрымКрым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, москва, новости, искусство , выставка, культура, общество